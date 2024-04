Ferrara Basket, la carica di Ballabio: "Il terzo posto? Non è impossibile"

In casa Ferrara Basket il momento è positivo nonostante i tanti acciacchi fisici che stanno colpendo la squadra di coach Giovanni Benedetto, condizionandone il livello degli allenamenti durante la settimana. A poco più di 48 ore dalla sfida di domenica contro la Gardonese è certo il forfait del lungo Cattani, out già con Oderzo e Pordenone, il cui dolore alla schiena non sembra in alcun modo attenuarsi. Il giocatore si è già sottoposto a diversi esami medici, che hanno evidenziato un’infiammazione dello psoas, e al momento non è ancora possibile stabilire la data del suo rientro in campo.

Continua ad essere gestito Cecchetti, alle prese con una fastidiosa borsite, ma non in dubbio per domenica così come Porfilio, che ha ormai smaltito del tutto la ‘scavigliata’ di una decina di giorni fa. L’emergenza c’è, ma la squadra ha dimostrato a Pordenone di essere in un buon momento di forma: "Siamo contenti, ma dobbiamo ricordarci di quanto successo non più tardi di un mesetto fa – le parole del play biancazzurro Riccardo Ballabio –, anche in quel caso eravamo in fiducia poi sono arrivate le sconfitte di Gardone e Bergamo che ci hanno riportato coi piedi per terra. Non è un periodo facile sul piano fisico, tutti stiamo dando un po’ di più per sopperire ai problemi che ci impediscono di allenarci al completo in settimana".

A Ferrara manca una vittoria per agguantare matematicamente i playoff, obiettivo dichiarato sin dall’inizio della stagione: "Ci siamo quasi – continua Ballabio –, il nostro obiettivo è quello di non accontentarci e una volta raggiunta la post season dovremo cercare di ‘rubare’ più posizioni possibili sperando in qualche passo falso di quelle che ci stanno davanti. Il terzo posto? Non è impossibile". Domenica arriverà la Gardonese, che all’andata mise in enorme difficoltà i biancazzurri: "Mi aspetto una partita diversa, anche perché per loro giocare in trasferta non è la stessa cosa che in casa. Cercheranno sicuramente di metterla sui binari della fisicità e della sporcizia, noi dovremo mantenere i nervi saldi: un’arma importante potrebbe essere il quintetto con Kuvekalovic da ‘4’ e Drigo da ‘5’, del quale già a Pordenone abbiamo beneficiato parecchio. In difesa ci siamo fatti trovare pronti nonostante la stazza dei lunghi avversari, e in attacco diventiamo pericolosissimi al tiro da fuori".

