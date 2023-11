Ferrara Basket, nel mirino Cremona: "Squadra insidiosa, occhio a Bona"

Siamo quasi giunti al giro di boa, dopodiché Ferrara Basket potrà tracciare il primo bilancio della sua stagione, già domenica sera al termine della gara con Sansebasket Cremona che decreterà la fine del girone di andata. Tra alti e bassi la truppa di coach Furlani ha finalmente centrato il primo successo esterno del campionato, ma d’ora in avanti i biancazzurri saranno chiamati ad avere maggiore continuità per issarsi definitivamente ai piani alti della classifica. In questo senso il calendario potrà sulla carta dare una mano a Ferrara, che se fin qui ha affrontato tutte e tre le formazioni che la precedono in classifica lontano da casa, nel girone di ritorno ospiterà Bologna Basket, Fidenza e Sangiorgese tra le mura amiche della Bondi Arena, fortino nel quale gli estensi sono tuttora imbattuti.

"Si sta dimostrando un girone molto livellato verso l’alto – spiega il vice allenatore Marco Castaldi (nella foto) –, ci sono squadre che possono vincere su qualsiasi campo e contro qualsiasi avversario. La Sangiorgese al momento è avanti a tutte, ma a ruota segue una coppia di inseguitrici che fin qui ha fatto benissimo.

Sulla carta il prossimo turno potrebbe favorire Sangiorgese e Fidenza, che affronteranno rispettivamente Nerviano e Social Osa, ma questo è un campionato in cui bisogna fare attenzione a tutti.

Noi dobbiamo recriminare per le sconfitte sanguinose con Cesena e la stessa Fidenza, ma passa tutto dal nostro processo di crescita".

Domenica alla Bondi Arena arriverà la Sansebasket Cremona, avversario ostico capace di partite con percentuali altissime da tre punti, e reduce dal netto successo casalingo contro Piadena.

"E’ una squadra intrigante – commenta Castaldi –, ha 4 o 5 elementi giovani che giocano pure il campionato Under 19 con la Vanoli Cremona, oltre a una vecchia volpe come Marco Bona, che sta dimostrando ancora di avere molta confidenza col canestro e sarà nostro sorvegliato speciale. Sono fiducioso che il secondo tempo di Milano ci possa aver dato la sveglia anche dal punto di vista della tranquillità e della consapevolezza di poter essere incisivi in difesa".

La gara di domenica sarà una verifica importante per testare così i progressi di Drigo e compagni.

