Ferrara Basket, non fallire. Con Milano per il 4° posto

Il tipico "trappolone" sulla strada di Ferrara è rappresentato dalla Social Osa Milano, formazione lombarda che quest’oggi (ore 18) arriva alla Bondi Arena con l’obiettivo di mettere il bastone fra le ruote ai biancazzurri di coach Benedetto. Sulla carta infatti non c’è storia, il roster estense appare di gran lunga superiore a quello degli avversari, che già all’andata però misero in difficoltà Drigo e compagni, in una partita scorbutica e risolta solamente nell’ultimo quarto. Vero che si trattava di un’altra Ferrara, decisamente più soporifera rispetto a quella che si è ammirata nell’ultimo periodo, ma la barra va mantenuta dritta per evitare altri passi falsi fragorosi al cospetto di squadre che occupano la parte bassa della classifica. Coach Benedetto in settimana ha più volte redarguito il suo gruppo sulla pericolosità di una partita che – a detta del tecnico calabrese – è addirittura più difficile da preparare rispetto a quella della scorsa settimana con la Sangiorgese, in cui le motivazioni venivano da sole, mentre in questo caso Ferrara ha tutto da perdere e ben poco da guadagnare.

Terzultima in classifica a quota 12 punti, dopo l’esclusione di Cesena per la Social Osa sembra quasi impossibile riacciuffare l’ottavo posto, che dista al momento quattro punti con sole due partite da giocare. Ferrara Basket invece è tornata prepotentemente in corsa per un posto tra le prime quattro, e il ritiro dei Tigers consente ai biancazzurri di dipendere solamente da sé stessi: con quattro punti negli ultimi ottanta minuti della prima fase, infatti, i biancazzurri sarebbero certi di entrare nel Play-In Gold. E lo farebbero con una dote di partenza soddisfacente, quei sei punti raccolti negli scontri diretti con Pizzighettone, Fidenza e Sangiorgese, ma prima c’è da battere la Social Osa, e poi nel caso andare a vincere sul difficile parquet di Cremona sabato prossimo. Smaltiti gli acciacchi di inizio settimana, Ferrara ha vissuto una settimana di allenamenti abbastanza tranquilla e oggi riavrà con sé il talentino Sankaré.

Jacopo Cavallini