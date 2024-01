Ferrara Basket, operazione rilancio. Castaldi: "Un mese impegnativo"

Ferrara Basket da questa mattina si tuffa dentro al 2024, un anno nel quale i biancazzurri dovranno svoltare e mettere fine alla striscia di alti e bassi che ha accompagnato fin qui le prime quattordici partite di campionato, quando ormai manca poco più di un mese e mezzo all’inizio della seconda fase che porterà ai playoff promozione.

In mattinata Drigo e compagni si ritroveranno alla Bondi Arena per cominciare a preparare il primo impegno di gennaio, domenica 7 in trasferta sul campo di Nerviano: una gara da non sbagliare per riprendere confidenza coi due punti e cancellare il brutto stop interno contro Cesena.

A Consandolo, nell’amichevole di fine anno con Ravenna vinta 74-65, coach Furlani ha avuto sicuramente buone indicazioni dalla squadra, concentrata sul piano difensivo e capace di comandare praticamente per 40 minuti contro una compagine priva di Bedetti e Nikolic, ma pur sempre a metà classifica nel campionato di B Nazionale. "Non abbiamo messo in campo nulla di eccezionale, ma siamo stati concentrati per tutta la partita e questo è già di per sé un buon segnale – ha commentato l’assistant coach Marco Castaldi –. La condizione fisica non era al top e ci mancava una rotazione importante in cabina di regia vista l’assenza di Romondia (piccolo guaio all’adduttore, ndr).

Nonostante questo le indicazioni sono state comunque positive, ora cominciamo a preparare il primo dei quattro viaggi del mese di gennaio a Nerviano, sarà un mese tosto ed impegnativo".

Nel frattempo, rischia di trasformarsi in una querelle il ricorso presentato da Ferrara riguardo alla non omologazione della gara del 20 dicembre con Cesena, persa dai biancazzurri 67-73: dopo le motivazioni pubblicate dalla società estense, che lamentava l’utilizzo del giocatore Mattia Sacchi senza un valido documento di identità in fase di riconoscimento, arriva la pronta risposta dei Tigers, per mezzo di un comunicato a firma del presidente Zampolini: "La società Ferrara Basket ha fornito il supporto necessario a Tigers Cesena al fine di espletare le pratiche di riconoscimento previste dal regolamento prima dell’incontro, ed inoltre nel caso specifico dell’atleta Mattia Sacchi, la stessa ha assistito al perfezionamento della procedura di riconoscimento. Pertanto non è possibile che la società Ferrara Basket abbia appreso a partita conclusa di un’autocertificazione sostitutiva di denuncia. Invitiamo la società Ferrara Basket a prendere contatto con i nostri referenti al fine di ricevere ogni delucidazione in merito, viceversa ci riserveremo di agire nelle sedi opportune per tutelare l’immagine del club".

Jacopo Cavallini