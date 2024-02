Ferrara Basket, ora inizia un altro torneo. Otto partite per giocarsi tutto ai playoff

Saranno dunque Bergamo, Pordenone, Gardonese e Oderzo le avversarie di Ferrara Basket nel Play-In Gold che inizierà il primo weekend di marzo e che metterà in palio sei posti per i playoff. I biancazzurri sfideranno in gare di andata e ritorno le prime quattro squadre classificate del girone D portandosi dietro i punti fatti negli scontri diretti con le prime tre del proprio raggruppamento – Sangiorgese, Fidenza e Pizzighettone. La formazione di coach Benedetto partirà da una buona posizione di classifica, considerati i successi all’andata contro Pizzighettone (81-74) e al ritorno contro Fidenza (89-82) e Sangiorgese (81-71), che porteranno in dote a Drigo e soci sei preziosissimi punti. C’è chi però ha fatto meglio, perché in testa partirà un trittico di squadre a otto: Bergamo, Sangiorgese e Pordenone. A sei, oltre a Ferrara, ci saranno anche Fidenza e Gardonese, mentre Pizzighettone partirà con quattro punti e Oderzo con due. I biancazzurri saranno attesi da otto partite totali in una seconda fase il cui obiettivo più realistico è quello di scalare posizioni per guadagnarsi un eventuale fattore campo nei playoff: la graduatoria è cortissima, e la Ferrara vista nelle ultime settimane non deve avere paura di nessuno, motivo per cui chiudere il Play-In Gold persino nelle prime due posizioni non pare così utopistico.

C’è attesa per scoprire il calendario di una seconda fase che partirà il primo weekend di marzo, con Ferrara che quasi sicuramente esordirà in casa sabato 2 in virtù dell’impegno casalingo di domenica 3 della 4 Torri Volley. Dopo la netta vittoria sul campo della Sansebasket Cremona che ha sancito l’approdo nelle prime quattro, sarà una settimana di transizione per il gruppo biancazzurro, con diversi giocatori che saranno tenuti a riposo precauzionale, su tutti Riccardo Ballabio che già a Cremona ha stretto i denti per il problema al tendine d’achille.

La classifica iniziale del Play-In Gold: Bergamo, Sangiorgese, Pordenone 8; Fidenza, Ferrara, Gardonese 6; Pizzighettone 4, Oderzo 2.

Jacopo Cavallini