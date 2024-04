Ferrara Basket ritrova Yarbanga. Ma con Bergamo è in forse Cecchetti

Gli infortuni stanno complicando e non poco il percorso di Ferrara Basket in questo finale di stagione, nonostante la squadra si stia comunque esprimendo nel migliore dei modi e sia reduce da tre successi consecutivi nella seconda fase della stagione.

La settimana che ha portato alla gara di domani con Bergamo è stata probabilmente la più difficile sul piano fisico per i biancazzurri: le condizioni di Alessandro Cecchetti, che sta convivendo da diverse settimane con una borsite alla caviglia, sono peggiorate, e al momento la sua presenza è in forte dubbio per la sfida contro i bergamaschi (Bondi Arena, ore 18).

Il lungo romano non si è risparmiato nelle ultime partite ed è sceso in campo sul dolore, ma ora l’infortunio ha presentato il conto e non è escluso che si decida di lasciarlo ai box precauzionalmente nelle ultime due gare del Play-In, per averlo poi a disposizione ai playoff.

Le prossime ore diranno qualcosa in più, così come sul rientro di Barou Yarbanga, che giovedì pomeriggio ha ripreso ad allenarsi in modo graduale col gruppo testando una protezione alla mano destra operata un mese e mezzo fa dopo la frattura scomposta del quarto metacarpo: la sensazione è che il giovane lungo italo-maliano sarà della partita con Bergamo, ma certamente non al meglio della condizione dopo uno stop di quasi due mesi.

Chi non ci sarà è Matteo Cattani, che al 99% si rivedrà solamente nei playoff, e come se non bastasse pure Assane Sankaré è rientrato dalla ‘trasferta’ di Parigi (in cui è stato votato mvp della manifestazione di Eurolega giovanile) con qualche problemino fisico, per fortuna nulla di così preoccupante.

Continua a convivere con un problema al calcagno l’esterno Carlo Porfilio, ma anche lui sarà a disposizione di coach Benedetto. Ferrara, fin qui, non si è mai allenata al completo e addirittura ha avuto difficoltà a raggiungere gli otto effettivi per allenarsi: domani, quindi, servirà una vera e propria impresa per avere la meglio di Bergamo, in una gara fondamentale per il piazzamento playoff.

Il pubblico biancazzurro dovrà essere al fianco dei propri beniamini, che mai come in questi giorni hanno dovuto fare di necessità virtù: inutile ribadire che con un successo Ferrara ipotecherebbe il terzo posto tenendo viva anche una chance di secondo, ma la settimana non è stata facile e gli infortuni non lasciano tregua a nessuno.

Il turno: Gardone-Fidenza, Pizzighettone-Oderzo, Pordenone-Sangiorgese, Ferrara-Bergamo. La classifica: Sangiorgese 18, Fidenza 14, Bergamo 14, Ferrara 14, Pizzighettone 12, Pordenone 10, Gardone 10, Oderzo 2.

Jacopo Cavallini