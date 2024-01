Ferrara Basket, sfrutta il talento di Sankare. La promessa della Vis in campo domenica

Ferrara Basket vuole dar seguito al momento positivo dopo le due vittorie con Fidenza e Cernusco, e in tal senso la gara di domenica contro Castel San Pietro sarà un bel banco di prova per gli uomini di Benedetto, che ci arriveranno con una settimana intera di allenamenti sulle spalle. Lo stesso non si può dire per la formazione allenata da "Lupo" Giordani, che mercoledì sera ha battuto Bologna Basket nel recupero della sesta giornata di ritorno, consentendo ai biancazzurri di guadagnare il quinto posto solitario in classifica. Alla terza partita in sette giorni, Ferrara spera così che l’Olimpia Castello possa pagare dazio in termini fisici, considerando anche che si tratta di una squadra costruita per la lotta salvezza; all’andata fini 99-88, in una partita nella quale Drigo e compagni misero in mostra una grande propensione offensiva. Dalla sua Ferrara avrà un Sankarè in più, dato che il giovanissimo senegalese classe 2007, che in questi giorni doveva partire per il Montenegro e disputare l’Euroleague Next Gen Tournament, è invece rimasto in città a causa di un contrattempo di tipo burocratico che non gli ha permesso di raggiungere Podgorica.

Il talentino di scuola Vis si è allenato in settimana con Ferrara Basket, e sarà un’arma in più a disposizione di coach Benedetto per la gara di domenica, ma più in generale in un finale di stagione nel quale i biancazzurri vorranno recitare un ruolo da protagonisti. Sankarè sta mostrando tutto il suo valore nei campionati Under 19 e Under 17 Eccellenza, grazie soprattutto alla gestione di Vis che col suo responsabile tecnico Lorenzo Santi contribuisce in maniera attiva alla crescita del ragazzo. 205 cm di altezza ma esterno di ruolo, Sankarè viaggia a 19.9 punti di media nel campionato Under 17 e a 15.2 in quello Under 19, dimostrando di essere un fattore per entrambe le formazioni del mondo Vis. Ed anche con Ferrara Basket, nelle sparute apparizioni in B Interregionale, Assane ha fatto già intravedere di poter stare tranquillamente in campo: si ricordi ad esempio il finale di gara dell’andata a San Lazzaro contro Bologna Basket, in cui col suo impatto risultò decisivo ai fini della "quasi rimonta" biancazzurra, o gli ottimi minuti in campo nel terzo quarto con Fidenza, una decina di giorni fa. Un’arma in più nell’arsenale di una Ferrara sempre più a trazione giovanile, visti pure i continui passi in avanti di Romondia e Yarbanga.

Jacopo Cavallini