Ferrara Basket si complica la vita. Il mal di trasferta spina nel fianco

A Gardone si sono rivisti gli spettri della prima parte di stagione, e ora Ferrara Basket deve avere la forza di cancellare la brutta prova in terra bresciana per ripartire dal secondo viaggio consecutivo in Lombardia, questa volta a Bergamo, al cospetto della squadra che ha chiuso al primo posto la stagione regolare nel girone veneto-friulano.

Ancora una volta i biancazzurri hanno dimostrato di non digerire l’aggressività e le mani addosso degli avversari, che sin dalla palla a due hanno pressato a tutto campo mettendo in enorme difficoltà un attacco che non è mai riuscito ad entrare in ritmo, ingarbugliato tra le ragnatele della ‘freddina’ Palestra Itis di Gardone Val Trompia. Merito ad una Gardonese che ha voluto la vittoria a tutti i costi, rimettendosi in corsa per un piazzamento playoff, ma tanti demeriti ad una Ferrara irriconoscibile rispetto a quella dell’ultimo mese, tornata per certi versi alla sua versione ‘horror’ vista tra fine 2023 e inizio 2024.

Conoscendo coach Benedetto, infuriato al termine della gara sia con i suoi che con i due arbitri (l’espulsione è parsa parecchio esagerata), Drigo e compagni non passeranno una settimana tranquilla, visto che la prestazione di domenica non è piaciuta per niente al tecnico e al suo staff.

I cali di tensione non sono ammessi in questa fase del campionato, anche perché davanti le ‘big’ continuano a correre – Sangiorgese, Fidenza e la stessa Bergamo su tutte – e Ferrara non può staccarsi troppo da queste tre se vuole puntare ad un piazzamento nei primi quattro posti che le consentirebbe di avere il fattore campo a favore almeno nel primo turno della post season.

La classifica, infatti, vede ora i biancazzurri in quinta posizione con gli stessi punti di Gardonese e Pordenone, ma ovviamente dietro negli scontri diretti con i bresciani, ai quali sarà difficile recuperare anche i 21 punti di scarto nella gara di ritorno alla Bondi Arena.

Domenica a Bergamo, contro una formazione che è appena stata capace di vincere nella tana di Pizzighettone, gli uomini di Benedetto sono chiamati al riscatto per non complicarsi ulteriormente la strada verso i playoff: servirà il piglio visto nell’ultima gara di regular season a Cremona.

Jacopo Cavallini