Ferrara Basket, si parte. Prima semifinale a Fidenza: "Serve una gara perfetta»

Con ancora negli occhi il passaggio del turno in gara-3 contro la Gardonese, è già tempo di semifinale playoff per Ferrara Basket 2018, attesa oggi pomeriggio (ore 18) dal primo atto sul campo di Fidenza, in una partita che potrebbe risultare fondamentale nell’economia della serie. I biancazzurri ci arrivano con una gara in più sulle gambe rispetto ai padroni di casa, forti invece del secco 2-0 maturato con Montebelluna: la sensazione è che sarà una serie molto equilibrata, che potrà decidersi sui dettagli. "Il bello dei playoff è questo – le parole di coach Benedetto –, le partite sono concentrate a distanza di poco tempo l’una dall’altra: incontriamo una squadra importante, che ha vissuto una stagione sopra le righe. Fidenza può contare su una solidità tecnica e mentale importante, dettata dal fatto che stanno portando avanti un lavoro iniziato ad agosto: noi, invece, abbiamo meno conoscenza sulle spalle, considerato il mio subentro a stagione in corso. Sappiamo di dover giocare una partita perfetta per portare a casa una vittoria che ci darebbe poi subito la possibilità di chiudere la serie davanti al nostro pubblico.

La stanchezza? E’ vero che rispetto a loro noi abbiamo giocato a metà settimana, ma forti di un vantaggio importante abbiamo gestito i minutaggi di tutti proprio in un’ottica di risparmio dei giocatori più esperti. La consapevolezza questa squadra l’ha acquisita già da tempo, siamo cresciuti tanto negli ultimi tre mesi dopo un avvio di stagione poco brillante: siamo nelle condizioni migliori per fare una buona semifinale, dovremo per forza andare a vincere a Fidenza in virtù del fattore campo a sfavore". La Fulgor è squadra che ha fatto della continuità il suo punto di forza: 24 vittorie su 32 partite disputate in stagione, e un cammino che l’ha sempre vista ai piani altissimi della classifica. Ferrara però ha dimostrato nelle due gare di regular season di poter far male agli avversari: all’andata i biancazzurri dominarono per 35 minuti, toccando anche il +13, salvo poi crollare nel finale e regalare il successo ai parmensi, mentre al ritorno ci fu la prima convincente prova dell’era Benedetto, vinta 89-82.

Jacopo Cavallini