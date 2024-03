Ferrara Basket, un’altra delusione. Fuori casa sempre il volto peggiore

bergamo

99

ferrara basket

79

: Simoncelli 15, Isaia 2, Sackey 15, Bedini 14, Clementi 10, Obiekwe 10, Gallizzi 14, Gianoli 9, Manto 1, Neri 9. All. Grazzini.

FERRARA BASKET: Bellini ne, Romondia 8, Cattani 2, Drigo 12, Kuvekalovic 14, Sankaré 2, Porfilio 5, Guerra 3, Cecchetti 13, Ballabio 9, Jovanovic ne, Marchini 11. All. Benedetto.

Parziali: 30-28; 58-49; 84-63.

Si trasforma ben presto in una via crucis la seconda trasferta consecutiva per Ferrara Basket, che a Bergamo dura due quarti prima di crollare nella ripresa sotto i colpi dei padroni di casa. I biancazzurri riescono nell’impresa di fare addirittura peggio rispetto alla gara di Gardone, e pagano una difesa troppo morbida, oltre a un atteggiamento a tratti remissivo: l’involuzione delle ultime due partite comincia a preoccupare, così come l’incapacità di Ferrara di rendersi almeno insidiosa fuori casa. In ottanta minuti sono arrivati scarti pesantissimi, difficilmente recuperabili al ritorno, ed ora Drigo e soci devono pensare a blindare l’accesso ai playoff, più che guardare ai primi quattro posti.

E’ un avvio di partita in cui entrambe le squadre trovano con facilità il canestro, Ferrara risponde a Bergamo con le triple di Porfilio e Marchini per la parità a quota 11 dopo 4’ di gioco. Bedini segna sette dei primi tredici punti dei padroni di casa, mentre Cecchetti sbaglia un paio di appoggi facili: partita equilibrata, Drigo si prende sulle spalle l’attacco biancazzurro ma di là Bergamo non sbaglia nulla (27-26). Percentuali irreali dall’arco per i gialloneri, Simoncelli è un’iradiddio e in un amen trascina i suoi fino al +10 con un parziale di 8-0 nei primi due minuti del secondo quarto. Benedetto cavalca allora la zona per contenere l’emorragia, Ballabio attacca l’area e con un gioco da tre punti riporta Ferrara a -7 (40-33). Inizio di ripresa da incubo per i biancazzurri, troppo disattenti in difesa, Bergamo ne approfitta e scappa sul +15: blackout prolungato degli uomini di Benedetto, incapaci di porre rimedio alle sfuriate dei padroni di casa.

Il break è di 12-0, Ferrara non trova più la via del canestro e sprofonda sotto i colpi di Simoncelli e compagni, che volano mettendo una seria ipoteca sui due punti (73-51 al 24’). Anche il tecnico calabrese sembra sfiduciato in panchina, mentre Bergamo dà spettacolo e allunga addirittura fino al +28, mentre Ferrara non riesce proprio ad opporre alcuna resistenza. I biancazzurri provano un accenno di reazione in avvio di ultimo quarto, ma il buon momento dura poco e la truppa di Grazzini torna a controllare il match agevolmente negli ultimi possessi.

Jacopo Cavallini