Ferrara Basket, vietato fermarsi: "Questi ragazzi meritano di più"

"Una partita giocata in maniera perfetta, non posso nascondere la grande soddisfazione per il lavoro svolto fino ad ora". L’artefice principale del cambio di marcia targato Ferrara Basket è sicuramente coach Giovanni Benedetto, il cui arrivo in panchina ha portato in dote cinque vittorie su sette partite ma soprattutto una svolta a livello caratteriale da parte di una squadra che sembrava essersi infilata in un tunnel senza via d’uscita. La netta affermazione sul campo di Cremona, con cui i biancazzurri si sono guadagnati il quarto posto e l’accesso al Play-In Gold assieme a Bergamo, Pordenone, Gardonese e Oderzo, ha testimoniato di un gruppo che ha acquisito la forza e la consapevolezza per puntare al salto di categoria.

"Quando sono arrivato la paura era addirittura di non riuscire ad entrare tra le prime otto – dichiara Benedetto –, mi si chiedeva sostanzialmente una salvezza anticipata, invece il nostro percorso ci ha portato oggi a conquistare il quarto posto. Quella contro Cremona è stata la migliore partita da quando sono al timone di questo gruppo, grande merito va ai ragazzi, che migliorano di settimana in settimana. Il momento chiave? Nel terzo quarto loro per sei minuti non hanno segnato, con un’attenzione maggiore in difesa siamo riusciti a ricordarci delle nostre regole e a limitare le iniziative dei nostri avversari".

Una crescita esponenziale che ora è davvero sotto gli occhi di tutti: "Romondia e Yarbanga stanno diventando dei giocatori importanti per questa squadra, stiamo scegliendo di metterli in campo per tanti minuti così da trovarli pronti in caso di playoff. I veterani hanno fatto un passo in avanti capendo cosa andavo chiedendo, questo mio modo di pensare ci sta facendo ritrovare dei giocatori più sicuri.

Devo essere onesto, la soddisfazione è tanta ma non abbiamo fatto ancora nulla, ora ci aspetta un altro campionato: la nostra intenzione è quella di guardare avanti, ma molto avanti. Non dico nulla per superstizione, ma la mia convinzione è che questi ragazzi meritino di più". Il tecnico calabrese da tempo sta chiedendo un innesto sul mercato per allungare le rotazioni sugli esterni, ora la palla passa alla società per alzare ancora di più l’asticella.

Jacopo Cavallini