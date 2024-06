Ferrara ci prova. Richiesta alla Fip per il ripescaggio

L’indirizzo pare ormai chiaro, ed è quello di inoltrare alla federazione domanda di ripescaggio, per setacciare tutte le strade e non avere alcun tipo di rimpianto. Ferrara Basket attende il sì definitivo del proprio Cda, ma quasi certamente nelle prossime ore compilerà i documenti necessari per procedere alla domanda di ripescaggio in Serie B Nazionale, anche se le chance di successo – bisogna dirlo – non sono elevatissime. I biancazzurri, infatti, avranno diverse squadre davanti in graduatoria (Caserta, Salerno, Loreto Pesaro e forse anche Matelica) ma tutto dipenderà da quante formazioni in B1 alzeranno bandiera bianca o chiederanno un riposizionamento in B2. Al momento le certezze sono i posti lasciati liberi da Orzinuovi ed Ozzano, ma il terremoto potrebbe presto allargarsi e coinvolgere anche Chieti e Bisceglie (decise ad autoretrocedersi in B2), mentre nubi grigie cominciano ad addensarsi sopra il futuro di Andrea Costa Imola, Ravenna e Npc Rieti. In A2, invece, c’è molta incertezza attorno all’altra squadra di Rieti, la Real Sebastiani, che potrebbe pagare a caro prezzo le delicate situazioni di salute del proprio patron Pietropaoli rinunciando all’iscrizione e aprendo la strada al ripescaggio di una tra Chiusi e Roseto, liberando così un altro posto in B Nazionale.

A cinque giorni dalla scadenza delle domande per il ripescaggio, Ferrara per prassi si è nel frattempo iscritta al campionato di Serie B Interregionale, ma il prossimo passo sarà appunto quello di presentare richiesta in federazione per un eventuale ripescaggio in B1. Con chance di successo non elevatissime, dicevamo, ma in questi casi tentar non nuoce e viste le difficoltà di numerose squadre al piano di sopra è comunque scelta saggia provarci. Discorsi che si dovrebbero chiudere ufficialmente entro i primi di luglio, poi si avrà un quadro decisamente più chiaro.

Jacopo Cavallini