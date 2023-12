Ferrara, da un derby all’altro. Dopo Bologna arriva anche Cesena. Drigo e soci vogliono servire il bis

Ferrara Basket torna in campo già questa sera (ore 20.30) alla Bondi Arena per ospitare i Tigers Cesena, nell’ultima gara ufficiale del 2023 prima della sosta natalizia, che terrà i biancazzurri fermi fino al prossimo 7 gennaio. Occasione più ghiotta per allungare a tre la striscia di vittorie consecutive non può esserci, considerato che i romagnoli sono ultimi in classifica e da diverse settimane stanno vivendo una sorta di "smobilitazione", coi pezzi più pregiati del roster costruito in estate che già si sono accasati in altri lidi. E’ il caso dell’albanese Franko Bushati, che dopo i 30 punti segnati a Ferrara all’andata ha appeso le scarpe al chiodo accettando un incarico nella federazione albanese, e della guardia Donato Vitale, anch’esso giustiziere degli estensi nella gara di metà ottobre e accasatosi in B1 a Caserta. L’ultimo in ordine di tempo a lasciare Cesena è stato Luca Digno, diretto a Sant’Antimo, ma proprio come all’andata – quando Ferrara fu sorpresa dall’utilizzo del lungo slavo Mikulic, fino a poche ore prima della palla a due non tesserato – resta un alone di mistero su quanti e quali giocatori saranno a disposizione di coach Gresta per la gara di stasera. Radio mercato dava infatti quasi per fatte le trattative per gli esterni Chiapparini e Tommasini (quest’ultimo con esperienze anche in A2), ma ad oggi si fa davvero fatica a capire che tipo di organico affronteranno i biancazzurri: dopo il forfait di domenica, intanto, restano da valutare le condizioni di Davide Marchini, colpito da un pesante attacco febbrile che lo ha costretto a rimanere ai box nella vittoriosa uscita contro Bologna.

Ferrara però non può sbagliare, in una sorta di testacoda ma soprattutto di una rivincita della gara di andata, che tanto male fece ai biancazzurri per il modo in cui arrivò, con Drigo e compagni avanti anche in doppia cifra e castigati nel finale dalle triple di Bushati e Vitale. Sembra passata un’eternità, Ferrara troverà una Cesena completamente differente, e l’obiettivo non può che essere quello di regalare l’ultima gioia del 2023 al pubblico di fede estense.

Jacopo Cavallini