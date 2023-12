Ferrara fa ricorso dopo la sconfitta contro Cesena

Era nell’aria da diversi giorni e nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità del ricorso presentato da Ferrara Basket 2018 contro l’omologazione della partita di settimana scorsa con i Tigers Romagna. Di seguito la nota ufficiale della società biancazzurra: "Ferrara Basket 2018, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di giustizia sportiva, comunica di aver presentato ricorso in merito alla non omologazione della gara disputata lo scorso mercoledì 20 dicembre 2023 alla Bondi Arena contro i Tigers Romagna. A partita conclusa, Ferrara Basket 2018 apprendeva che il tesserato ospite Mattia Sacchi aveva disputato la gara presentando ai fini del riconoscimento un’autocertificazione sostitutiva di denuncia, modalità che non rientra tra le casistiche previste dagli articoli 47 e 48 del regolamento esecutivo per la disputa delle gare. Pur non cancellando la pessima figura fatta sul campo, che servirà da lezione per il processo di crescita del gruppo, Ferrara Basket 2018 intende mettere l’accento sul rispetto del regolamento nella sua interezza. Il ricorso è stato curato dall’avvocato Simone Bianchi del Foro di Ferrara". Nei prossimi giorni si saprà se il giudice sportivo accoglierà il reclamo dei biancazzurri, e nel caso quale decisione verrà presa: nessuna ipotesi è da scartare, neppure quella del 20-0 a tavolino in favore di Drigo e compagni. Che nel frattempo, ieri pomeriggio hanno ripreso ad allenarsi sulle tavole della Bondi Arena per preparare il test amichevole di domani a Consandolo (ore 18) contro Ravenna. La truppa di Furlani godrà poi di altri tre giorni di riposo a cavallo dell’anno nuovo.

j.c.