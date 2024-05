Ferrara, gara 3 vale una fetta di B1. Se vince, giocherà la finale in casa

"Non abbiamo fatto nulla se non pareggiare la serie, ora ci tocca vincere a Fidenza e sappiamo che non sarà facile". Tiene i piedi per terra coach Giovanni Benedetto dopo il netto successo in gara 2 di semifinale playoff della sua Ferrara Basket, pur consapevole che la sua squadra ha dimostrato di averne di più degli avversari, e che domani avrà un’occasione d’oro per raggiungere Bergamo in finale.

"Ora dobbiamo conquistarci il punto decisivo giocando una partita di alto livello pure in trasferta – le parole del tecnico –, vedere così tanta gente al palazzo ci dà ancora più coraggio, contiamo che saranno in tanti pure domani a Fidenza. Abbiamo la necessità di diventare più concreti anche fuori casa, consapevoli della nostra forza e di andare a giocare davanti a una grossa fetta del nostro pubblico: lo stesso atteggiamento che mettiamo in campo alla Bondi Arena dovremo replicarlo in questa decisiva gara 3. La squadra ha preso ormai consapevolezza della propria forza, nonostante non abbia avuto tanto tempo per maturare assieme: abbiamo fatto una sorta di ‘Bignami’ in pochi mesi, mentre i nostri avversari hanno potuto lavorare da agosto. Ora dobbiamo superare l’ultimo scoglio, poi sono convinto che una volta arrivati in finale la strada sarà in discesa: ma non dobbiamo pensare troppo in là, Fidenza è una squadra molto forte e non sarà facile batterla a casa sua. Mi auguro solo che determinati contatti vengano gestiti in maniera diversa dagli arbitri, se nella serie con Gardone era Davico ad essere tutelato, in questo caso trovo che stia accadendo lo stesso con Valdo".

Anche il diesse Pulidori ha voluto dire la sua sul metro arbitrale: "Valdo è stato troppo tutelato in queste prime due gare rispetto agli altri giocatori, mi aspetto lo stesso metro sugli altri contatti, o viceversa che vengano analizzate meglio le dinamiche soprattutto negli uno contro uno in penetrazione dell’esterno di Fidenza". Domani i biancazzurri saranno seguiti da un foltissimo manipolo di supporters: la tifoseria sta infatti preparando un esodo massiccio da Ferrara, e non è escluso che si superino le 150 o 200 presenze al Pala Pratizzoli. Il ritrovo è previsto alle 15 al piazzale del palasport, per sostenere gli uomini di Benedetto in una gara da dentro o fuori che potrebbe rivelarsi fondamentale in ottica promozione: in finale poi Ferrara troverebbe Bergamo, col fattore campo a favore.

Jacopo Cavallini