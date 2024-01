Ferrara, il ciclo di Benedetto parte in salita

La prima di coach Benedetto alla guida di Ferrara Basket è subito un esame impegnativo, ma da provare a portare a casa a tutti i costi per cominciare a cambiare rotta e riprendere confidenza coi due punti dopo le sconfitte con Cesena e Nerviano. Questa sera (ore 21) a Soresina contro Pizzighettone parte l’avventura del tecnico calabrese alla guida dei biancazzurri, in uno scontro diretto per l’alta classifica che Ferrara vuole vincere: "Il gruppo in questi giorni mi è sembrato abbastanza recettivo – spiega Benedetto –, stiamo cercando di cambiare qualcosa ma il tempo non è dalla nostra parte. La voglia e l’attenzione dei ragazzi è stata massima, non posso lamentarmi: la verità è che stasera giochiamo contro una delle squadre più forti del girone, lo dice la classifica e lo dicono i due punti che hanno in più di noi. Pizzighettone è squadra organizzata, che gioca una buona pallacanestro, per noi sarà un bel banco di prova: dobbiamo verificare, quantomeno a livello psicologico, se una scossa c’è stata. Ripeto, il tempo a nostra disposizione è pochissimo ma non possiamo permetterci di lasciare punti in giro: per me, per noi, per la squadra sarà un test per capire a che punto siamo".

Il calendario metterà di fronte a Ferrara tre partite in pochi giorni, ma Benedetto ha già intravisto aspetti positivi nel lavoro fatto fin qui: "Bisogna cercare di sfruttare al meglio quanto di buono c’è per far crescere i nostri giovani e fare in modo che restino in campo con più tranquillità – prosegue il coach biancazzurro –, la buona volontà c’è sempre stata ed ora aspettiamo le prime risposte del campo". Il vice Castaldi si sofferma poi sulla forza degli avversari, che all’andata non offrirono la loro migliore prestazione ma restano comunque temibili: "Giocando in casa ce li aspettiamo aggressivi sin dalla palla a due, hanno un quintetto molto performante mentre dalla panchina sono più deficitari a livello di punti, ma riescono comunque a trovare energia. Sarà sicuramente una battaglia". Quasi certamente sarà out Cattani, vittima di una lesione al quadricipite della gamba destra che sarà valutata nei prossimi giorni.

SERIE C, SBF SFIDA MEDICINA. Dopo il passo falso di sabato scorso sul parquet di Ozzano, la Scuola Basket sfida ospita questa sera (20.30) alla Bondi Arena la Virtus Medicina, formazione seconda in classifica. Gara sicuramente non facile per il gruppo allenato da coach Campi, in cerca di punti importanti per avvicinarsi alle dirette concorrenti nella parte bassa della classifica.

Jacopo Cavallini