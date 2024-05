Ferrara, ipotesi fusione. E’ la strada per fare la B1

Arrivano conferme sulla volontà di Ferrara Basket di trovare un posto nella prossima B Nazionale, dopo l’eliminazione sul campo per mano di Fidenza in gara 3 di semifinale playoff per la promozione dalla B Interregionale. Al piano di sopra sono diverse le formazioni pericolanti che in queste ore stanno valutando un ridimensionamento, su tutte Ozzano e Monza Brianza, mentre Sant’Antimo ha annunciato ieri che proseguirà nella propria attività nel terzo campionato nazionale. Ferrara cerca una fusione con una società di B1, unica via possibile al momento, per guadagnarsi un posto in un campionato che darebbe ulteriore slancio ad una piazza che negli ultimi mesi ha ritrovato entusiasmo e passione: i rumors più insistenti portano verso Ozzano, società che sarebbe invece proiettata a ripartire da una categoria inferiore dopo una stagione travagliata in cui ha dovuto intervenire in corso d’opera per aggiustare il roster e cambiare l’allenatore.

Sul piano tecnico, non potendo acquisire il titolo, si tratterebbe appunto di una fusione: Ferrara andrebbe ad ‘inglobare’ Ozzano, sobbarcandosi pure eventuali contratti in essere con i giocatori (l’ex capitano biancazzurro Cortese, ad esempio, ha altri due anni di contratto col club bolognese) con la possibilità in ogni caso di transarli una volta conclusa l’operazione. Ieri pomeriggio il diesse Pulidori è stato ricevuto a Livorno dal segretario generale della Lnp Massimo Faraoni, a dimostrazione della volontà di Ferrara di vagliare tutte le strade possibili e di valutare attentamente la possibilità di sbarcare in B Nazionale tramite una fusione.

Pulidori era accompagnato da coach Giovanni Benedetto, e i due hanno assistito alla gara di playoff tra Pielle Livorno e Delfes Avellino: segno che si sta iniziando a programmare il futuro col tecnico calabrese in panchina, che sia B1 o B2. Nella giornata di oggi si attendono ulteriori sviluppi sulla trattativa che porterebbe la società del patron Maiarelli in B Nazionale: non c’è ancora nulla di certo, ma i ‘pro’ sarebbero sicuramente più dei ‘contro’, e la sensazione è che si stia facendo sempre più strada questa opzione.

Jacopo Cavallini