"Ferrara, ora ci serve continuità". Cecchetti: "Da Milano una svolta"

"Aspettavamo da tempo il primo successo esterno, ora siamo più consapevoli di quello che possiamo fare e già da domenica vogliamo chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi". Alessandro Cecchetti ha le idee chiare su ciò che Ferrara Basket dovrà mettere in campo da qui in avanti per trovare continuità e rosicchiare di partita in partita quei pochi punti che mancano per raggiungere la vetta della classifica. Il "centrone" romano, fin qui top scorer dei biancazzurri con 14.8 punti di media segnati, torna sulla vittoria sul campo della Social Osa: "E’ stata una gara dai due volti, nel primo tempo eravamo poco connessi col piano partita ma per fortuna nella ripresa siamo riusciti a reagire e abbiamo mostrato le nostre qualità tecniche. Era sicuramente uno step da fare, il percorso in casa fin qui è stato netto, ma non potevamo permetterci di continuare a perdere in trasferta. Se vogliamo arrivare il più in alto possibile, dobbiamo necessariamente diventare più solidi fuori casa, e chissà che la vittoria di sabato non possa fare da preludio ad un girone di ritorno nel quale riusciremo ad essere più incisivi lontano dalla Bondi Arena".

Cecchetti guarda poi in avanti e più precisamente alla gara interna di domenica contro Sansebasket, avversario ostico da non sottovalutare: "Trovare soluzioni perimetrali sarà fondamentale, perché se continuiamo ad essere pericolosi da fuori gli avversari per forza di cose riempiranno meno l’area – spiega il lungo biancazzurro –. Sarà una partita difficile perché la Sansebasket è una squadra che fin qui ha alternato grandi risultati con le big a passaggi a vuoto con le formazioni considerate di basso rango: sono imprevedibili ma hanno qualità importanti, sugli esterni in particolare. Mi viene in mente Bona, che è un giocatore di altissimo livello per la categoria, bisognerà tenere d’occhio soprattutto il loro gioco sul perimetro. Dovremo tenere un ritmo alto perché è una squadra che ha energia e se comincia a fare canestro diventa rognosa".

Cosa vuole fare da grande Ferrara Basket? "E’ un campionato livellato verso l’alto – conclude Cecchetti –, c’è molto equilibrio e continuare a vincere in casa sarà fondamentale, anche perché nel girone di ritorno affronteremo le tre squadre che ci precedono nel nostro fortino. Se riusciremo a portare a casa i big match poi non dovremo però vanificare tutto con dei passi falsi in trasferta, speriamo che la vittoria di Milano ci possa dare maggiore continuità da qui in avanti".

Jacopo Cavallini