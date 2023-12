Ferrara perde l’imbattibilità in casa. Cremona confeziona la sorpresa

ferrara basket

88

sansebasket cremona

93

BASKET: Bellini ne, Romondia 3, Cattani, Drigo 24, Kuvekalovic 14, Bondesani ne, Porfilio 12, Yarbanga 3, Cecchetti 11, Manias, Ballabio 19, Marchini 2. All. Furlani.

CREMONA: Resmini, Belloni 2, Galdiolo 3, Bona 23, Fiammenghi, Vecchiola 26, Ivanovskis, Galli 18, Piarchak 2, Vacchelli 14, Biaggini, Speronello 3. All. Coccoli.

Parziali: 20-22; 38-44; 61-66.

Ferrara crolla sotto i colpi di una Sansebasket perfetta in attacco e dice addio all’imbattibilità casalinga, in una gara in cui ancora una volta deve recriminare per una difesa a dir poco distratta, che concede agli avversari più di 90 punti e testimonia ancora una volta le difficoltà dei biancazzurri nella propria metà campo. Non basta un Drigo da 24 punti alla truppa di coach Furlani, castigata dal giovanissimo Vecchiola e dall’esperto Bona, autori in due di 49 punti: gli estensi chiudono il girone di andata con un record di sei vittorie e cinque sconfitte, troppo per le aspettative di inizio stagione. Buon avvio Sansebasket, complice anche una difesa estense troppo morbida, soprattutto in area: i biancazzurri risponde con le triple di Drigo e Porfilio, con quest’ultimo che appoggia in contropiede il primo vantaggio di serata (11-9). Ferrara allunga con le iniziative di Ballabio, che spezza in due la retroguardia cremonese e con un gioco da tre punti porta i suoi sul +6.

Da lì in avanti, però, l’attacco dei padroni di casa si inceppa e Cremona piazza un break di 8-0 che la porta avanti alla prima sirena (20-22). La gara viaggia via sul filo dell’equilibrio, in un secondo quarto dalle basse percentuali per entrambe le squadre: Ferrara non trova soluzioni dentro l’area ed è imprecisa dall’arco, e allora è Cremona con la prima tripla di Bona ad allungare sul +6 al minuto 15. In avvio di ripresa gli ospiti toccano addirittura il +8 ma Ferrara reagisce con cinque punti consecutivi di capitan Drigo e i liberi di Kuvekalovic che valgono il -2 (44-46). La parità arriva con la solita penetrazione di Ballabio, ed è una Ferrara nel complesso più decisa quella che è uscita dagli spogliatoi dopo l’intervallo, anche perché Drigo è letteralmente caldo come una stufa dall’arco dei tre punti (59-57). Sansebasket però tiene duro, e coi canestri dei suoi esterni fa faticare eccome la difesa biancazzurra, troppe volte distratta in uscita dai blocchi: al 29’ è 61-64, e all’ultima mini sirena i cremonesi conducono ancora sul +5. Il giovane Vecchiola (che bravo!) è un rebus irrisolto per la retroguardia estense, che nel finale concede veramente troppo e dice addio all’imbattibilità casalinga.

Jacopo Cavallini