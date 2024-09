"Ferrara, piazza speciale. Qui c’è tutto per vincere"

L’esterno Lorenzo Turini è stato uno dei colpi di mercato dell’Adamant Ferrara, e nelle prime due uscite amichevoli è apparso tra i migliori del gruppo allenato da coach Benedetto. Classe 1998, reduce da una stagione da 20 punti di media a Cecina, dove ha sfiorato la promozione in B1, Turini racconta le prime due settimane e mezzo in biancazzurro, tra fatica e tanta voglia di fare bene. "Mi sto trovando bene, ovviamente le prime settimane sono le più complicate a livello fisico e di carichi di lavoro: il gruppo è già ben affiatato, questo ci aiuta a lavorare meglio e a venire in palestra sempre col sorriso. Il test con Cento? Sicuramente nel secondo tempo abbiamo pagato un po’ di stanchezza, eravamo reduci da due settimane molto intense, mentre a quanto so la Sella ha fatto meno doppie sedute rispetto a noi: senza dimenticarci che avevamo giocato 48 ore prima contro Argenta.

In ogni caso penso che abbiamo fatto una buona partita, il risultato finale ci deve interessare il giusto, da queste gare dobbiamo capire che quando siamo in difficoltà fisica e atletica è importante restare uniti e lavorare di squadra, ma arriverà col tempo".

In questi primi 15 giorni a Ferrara, Turini ha già capito di essere arrivato in una piazza differente dalle altre: "L’organizzazione di sicuro è ottima, possiamo contare su uno staff di alto profilo, un po’ me lo aspettavo perché in tanti mi avevano parlato bene di Ferrara. Quando sei in una società che vuole vincere le cose vanno fatte in un certo modo, qui mi sembra che tutte le caselle siano al posto giusto". A livello fisico, l’esterno ex Cecina si dimostra già in un’ottimo stato di forma: "Mi sento abbastanza bene – conclude Turini –, è normale avere un po’ di fastidi in questo periodo, ma stiamo lavorando duramente. Poi dalla prossima settimana i carichi diminuiranno un po’ per cominciare ad avvicinarci alla prima di campionato con meno tossine e più freschezza".

Jacopo Cavallini