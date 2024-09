Ferrara, radici solide: domani il primo sponsor. Pulidori: "Santiago? Era in cima alla lista"

L’arrivo dell’argentino Ramiro Santiago ha sicuramente galvanizzato un ambiente che di per sé stava già vivendo un momento di rinnovato entusiasmo. Ed entusiasta sembra essere anche la società di Ferrara Basket 2018, per aver messo a segno un colpo che con la B2 ha poco da spartire: "E’ l’acquisto più importante del nostro mercato – dichiara il vicepresidente Paolo Piazzi –, a completamento di una squadra che crediamo sia adeguatamente preparata per affrontare un campionato di vertice. L’arrivo di Santiago va a completare un reparto esterni che è molto forte per questa categoria, abbiamo confermato Ballabio e Marchini ed aggiunto un giovane interessantissimo come Dioli: ritengo che con l’arrivo di Ramiro andiamo a chiudere un cerchio, siamo convinti di poter recitare un ruolo da protagonisti".

Il diesse Andrea Pulidori rivela i dettagli della trattativa: "Il suo agente ce lo aveva proposto ad inizio mercato, ma non potevamo ancora contrattualizzarlo perché non aveva acquisito la cittadinanza spagnola. Lo abbiamo sempre tenuto d’occhio, era più interessante della maggior parte degli altri profili che ci venivano proposti: verso la metà di luglio Ramiro ha ottenuto il passaporto spagnolo, e abbiamo subito chiesto la possibilità di parlarci nuovamente. Da lì in poi è stato abbastanza semplice, in una settimana abbiamo chiuso l’accordo: per lui è la prima volta in Europa, sa che questa può essere una vetrina importante per la sua carriera. Speriamo di poter fare un percorso assieme che possa durare più di un anno".

Il che vorrebbe dire promozione in B1, perché nel contratto biennale dell’argentino esiste una clausola d’uscita in caso di mancato salto di categoria al termine di questa stagione. "A noi serviva un giocatore che potesse essere in grado di prendersi l’ultimo tiro – spiega Pulidori –, con una buona capacità di leadership e visione di gioco. A questo Ramiro aggiunge anche un ottimo tiro, quindi come caratteristiche era quello che cercavamo: poter attingere da un mercato straniero ci ha dato molte più opzioni, ma il suo profilo è sempre stato in cima alla nostra lista". Oggi il nuovo acquisto biancazzurro comincerà ad allenarsi coi compagni, mentre sul fronte societario arriverà a breve un importante annuncio sul fronte degli sponsor: domani mattina, infatti, verrà annunciato il nuovo ‘main & naming’ sponsor di Ferrara Basket, che darà dunque il nome alla squadra. Bocche cucite in società, ma dovrebbe trattarsi di un’importante azienda del territorio.

Jacopo Cavallini