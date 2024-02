Ferrara, rotta su Cremona. Sul mercato una frenata

Ferrara Basket da ieri ha traslocato al palasport di Consandolo per preparare il fondamentale impegno di sabato sera sul campo di Cremona, dal cui risultato dipenderà buona parte del finale di stagione biancazzurro. La Bondi Arena fino a domenica sarà infatti la casa dell’EuroHockey Indoor Club Challenge, considerata la Champions League dell’hockey, una concomitanza non proprio piacevole per la truppa di Benedetto, che ha dovuto spostarsi alla vigilia di una sfida di cruciale importanza nell’economia del campionato. In caso di successo Ferrara arriverà quarta e accederà al Play-in Gold nel quale affronterà le prime quattro del girone veneto-friulano, mentre un passo falso costringerebbe Drigo e soci ad essere relegati nel Play-In Silver e incontrare le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto. Tutto questo in un momento nel complesso positivo per i biancazzurri, reduci dalle due vittorie casalinghe consecutive contro Sangiorgese e Social Osa, e aiutati in classifica dall’esclusione di Cesena.

Progressi di squadra che coincidono con quelli del totem Cecchetti, 19 punti e 12 rimbalzi nella sfida della Bondi Arena con Milano: "Se vogliamo fare la seconda parte di stagione che abbiamo in testa di fare dobbiamo continuare a crescere nel gioco collettivo – spiega il centro romano –, nelle ultime settimane stiamo lavorando bene giorno dopo giorno. Il lavoro di coach Benedetto sta dando i suoi frutti ma devo dire che c’è una buona predisposizione da parte del gruppo, è chiaro che se anche a livello individuale la squadra gioca in un certo modo le prestazioni salgono di tono".

Nel frattempo, salta la trattativa per portare a Ferrara l’esperto play Claudio Tommasini, libero da ogni vincolo con Cesena dopo l’esclusione dei romagnoli dal campionato: il regista ex Virtus Imola si è accasato a Monopoli. Il diesse Pulidori proverà fino alla fine del mercato a portare in dote a coach Benedetto un importante tassello nel reparto esterni, necessario per puntare alla promozione.

Jacopo Cavallini