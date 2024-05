Ferrara, rotta su gara due per chiudere subito i conti

E’ già tempo di vigilia per Ferrara Basket 2018, che domani pomeriggio (ore 18) ha il primo match point per chiudere i conti nella serie con Gardone e qualificarsi alla semifinale dei playoff per la promozione in B Nazionale. Con ancora negli occhi il prezioso successo in gara 1 alla Bondi Arena, i biancazzurri possono approcciare fiduciosi al secondo atto in terra bresciana, in un ambiente che sarà del tutto differente rispetto a quello di tre giorni fa. Ferrara, infatti, si è già trovata a giocare nell’angusta Palestra Itis di Gardone Val Trompia, e l’impatto non è stato propriamente dei migliori: era la seconda giornata del Play-In, Drigo e soci arrivavano dalla convincente vittoria con Pordenone e ci si aspettava di proseguire il momento positivo; invece Ferrara non riuscì praticamente mai ad entrare in partita, soffrendo tantissimo la fisicità dei padroni di casa e deragliando nella ripresa quando ci fu pure l’espulsione di coach Benedetto.

In casa propria Gardone è maggiormente tutelata dagli arbitri, fa dell’aggressività e delle ‘mani addosso’ i suoi punti di forza e l’auspicio è che i due in grigio riescano a mantenere saldo il controllo della gara per far sì che non si finisca per sfociare nel nervosismo. Drigo e compagni dovranno essere bravi ad indirizzare la partita sui propri binari, cercando di giocare a pallacanestro e di non cadere nelle trappole degli avversari, che in ogni caso possono contare pure su una buona dose di talento offensivo, con Motta e Davico principali terminali di un organico in generale di buon livello. Dalla sua, rispetto alla gara giocata due mesi fa, Ferrara avrà il supporto dei tifosi: domani è previsto infatti un mini esodo dei supporters biancazzurri, che almeno in una cinquantina riempiranno gli spalti della piccola palestra di Gardone. E con le tribune vicinissime al campo da gioco, anche il tifo potrà giocare un ruolo fondamentale: la truppa di Benedetto dovrà assorbire dagli appassionati l’energia necessaria e riportarla poi sul parquet, per chiudere definitivamente i conti e archiviare con un secco 2-0 il primo scoglio verso la promozione in B Nazionale.

