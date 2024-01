Ferrara sceglie Benedetto. Portò Cento in A2 nel 2018

E’ Giovanni Benedetto a prendere il posto di Adriano Furlani sulla panchina di Ferrara Basket 2018. La svolta è arrivata nella mattinata di ieri, dopo ore di consultazioni e di contatti: alla fine la decisione è ricaduta sul tecnico calabrese, che già aveva lavorato col diesse Pulidori a Cento e aveva raggiunto una storica promozione in A2 nel 2018. Classe 1965, originario di Reggio Calabria, è proprio nella sua città natale ad essere cresciuto cestisticamente collaborando con allenatori del calibro di Carlo Recalcati, di cui è stato assistente ai tempi d’oro della Panasonic. Il nuovo tecnico biancazzurro ha maturato esperienze in piazze importanti quali Sassari, Potenza e Catanzaro, e nella sua carriera ha raggiunto per ben quattro volte la promozione dalla Serie B all’A2: Latina (2009), Trapani (2011), Matera (2013) e Cento appunto (2018). L’accordo è fino al termine della stagione: "Sono molto felice di arrivare a Ferrara, una piazza che di basket ne ha vissuto parecchio, con una grande storicità alle spalle – le prime parole di Benedetto –. La chiamata del direttore sportivo Pulidori mi ha preso alla sprovvista, ma è stata una decisione che ho preso in tempi brevissimi. L’obiettivo? La situazione si è complicata dopo le ultime due sconfitte, ci sarà da sistemare qualcosa ma l’idea è quella di fare bene e provare a vincere. Vogliamo fare un ottimo finale di stagione per agganciare le prime posizioni in classifica". Un profilo certamente di alto livello per la categoria, che avrà il compito di risollevare una squadra apparsa totalmente spaesata nelle ultime due uscite con Cesena e Nerviano. Benedetto arriverà a Ferrara in mattinata, nel pomeriggio verrà presentato alla stampa alle 18 dirigerà il suo primo allenamento. La società del patron Maiarelli ha voluto quindi dare un segnale importante alla sua gente, che da tempo chiedeva un cambio di marcia e un intervento per cercare di fermare l’emorragia: ieri pomeriggio il cda al completo, assieme al dg Michelini e al ds Pulidori, ha avuto un franco confronto con la squadra per tentare di invertire la rotta.

Jacopo Cavallini