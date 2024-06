Ferrara tra ripescaggio e mercato. Obiettivo una squadra top per la B2 e pronta in caso di salto di categoria

Sono ore calde in casa Ferrara Basket, tra il mercato che entra nel vivo e le ultime chance per presentare domanda di ripescaggio in B Nazionale. La situazione è ancora parecchio fluida, non ci sono certezze se non le richieste presentate da Caserta e Loreto Pesaro (e forse Matelica), mentre Ferrara in queste ore sta ragionando sul da farsi, in attesa di capire quante saranno le squadre che in B1 rinunceranno ad iscriversi. In ogni caso, il diesse Pulidori e coach Benedetto si stanno muovendo sul mercato per costruire un organico ‘fuori categoria’ in B Interregionale e capace di destreggiarsi pure nell’ipotetico (quanto remoto) sbarco in B Nazionale.

A stretto giro di posta arriveranno le conferme di Ballabio, Marchini e Yarbanga, mentre si continua a trattare con Drigo, che dovrebbe rappresentare la quarta pedina di ‘continuità’ con la passata stagione a fronte di almeno cinque nuovi innesti. Per completare il pacchetto esterni, che conterà anche sul giovane Dioli, ferrarese classe 2007 di cui si parla un gran bene, sono tre i profili seguiti dall’entourage biancazzurro: il classe ’93 Marco Laganà, in uscita dalla B2 di Piazza Armerina dove ha chiuso con 19.3 punti di media, il giovanissimo Tommaso Vecchiola, 20enne di scuola Vanoli Cremona, e il più esperto Manuel Diomede, classe 1990 reduce da una stagione da 6.2 punti e 2.1 rimbalzi a Ruvo di Puglia. Nello spot di "3" i due nomi cerchiati in rosso sono quelli di Lorenzo Turini, 19.9 punti di media a Cecina in B2 e seguito pure da Matelica, e di Manuele Solaroli, un classe 2002 descritto come un ottimo difensore e in uscita da Omegna, dove ha maturato 7.8 punti e 5.8 rimbalzi: sono profili compatibili, che Ferrara vorrebbe portare a casa in coppia. Sotto canestro il sogno è comporre la coppia Casagrande-Drigo nello spot di ala forte: i due sono amici, Pulidori sta parlando con l’agente dell’ex Jesi e Faenza, che in B ha viaggiato quasi sempre sopra la doppia cifra di media. Da "5", Ferrara al momento segue due profili: Giulio Martini, a Ozzano in B1 nell’ultima stagione, e Giovanni Cessel, centro del 2001 che era a Reggio Calabria.

Jacopo Cavallini