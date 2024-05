Festa Libertas a Jesi, gli amaranto chiudono la serie

Jesi, 24 maggio 2024 - La Libertas Livorno centra il terzo successo con Jesi e va in finale. Una partita equilibrata all’inizio, dominata nel secondo quarto e sofferta dalla metà del terzo parziale fino all’ultimo secondo. Però alla fine è 3-0 e gli amaranto possono gioire.

La gara inzia con le due squadre che si affrontano alla pari, colpo su colpo. Il primo quarto termina 22-22, fotografia perfetta dell’andamento della prima fase della partita. Poi, lentamente, nel secondo tempino la Libertas prende un po’ di vantaggio. Al 13’ siamo 27-27, ma al 17’ Livorno prova la prima fuga sul 29-33. Amos Ricci mette a segno una bella tripla in un momento decisivo e la Libertas scappa. All’intervallo lungo Jesi 34 Libertas 43, il vantaggio sale a 9 punti. Nel terzo tempino la Libertas si scatena e arriva anche a 14punti di vantaggio al 27’. Ma poi Jesi recupera e cerca di tornare in partita. Alla fine del terzo parzziale la General Contractor Jesi è a quota 52, Libertas Livorno 62.

Nell’ultimo parziale i padroni di casa insistono, gli amaranto sono in debito d’ossigeno, non riescono a segnare. Al 37’ il punteggio è 63-64 con un solo punto di vantaggio per Livorno. La Akern però tiene duro e Bargnesi segna un canestro fondamentale. A 24 secondi dalla fine Libertas in vantaggio di 4 (67-71).

Livorno stringe i denti e vince (69-72). Festa amaranto al PalaTriccoli, ora si può sognare.