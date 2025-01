FINAL FOUR. Coppa Toscana, la Gea è ambiziosa

La Gea si prepara alle final four di Coppa Toscana. La formazione di coach Marco Santolamazza oggi e domani sarà impegnata al PalaFrancioli di Colle Val d’Elsa per la fase finale del Trofeo Bugliesi, valido come final four della manifestazione iniziata ad ottobre. Oggi alle 17.30 si sfideranno Virtus Certaldo e Ms Synergu Valdarno e alle 20.30 la Gea contro il Valdelsa Basket. Domani alle 18 ci sarà la finale per il primo posto tra le formazioni vincenti delle gare di oggi. "Giocheremo la semifinale contro i padroni di casa – dice Santolamazza –. I ragazzi sono carichi, vogliamo fare bene in una manifestazione a cui teniamo". Sarà quindi, nel migliore dei casi, un fine settimana impegnativo per i biancorossi. In passato, quando Santolamazza era giocatore e capitano, Grosseto vinse la Coppa Toscana. Oggi la Gea ha l’occasione di avvicinarsi nuovamente a quel traguardo ma prima vi sarà una semifinale da vincere: sfida contro i padroni di casa per un inizio di competizione che più duro forse non poteva esserci.