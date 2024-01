Final four Coppa Toscana. Nico Basket Femminile battuta dalla Pielle

Si è spento in semifinale il sogno della Nico Basket Femminile di alzare al cielo la Coppa Toscana 2024. A trionfare al PalaPertini di Ponte Buggianese, che ha ospitato nel weekend scorso la Final Four della manifestazione, è stata la società del Jolly Acli Livorno. La formazione labronica ha prima battuto la Pallacanestro Firenze, per poi aggiudicarsi l’atto conclusivo facendo suo il derby con la Pielle. Pielle che ha centrato la finalissima grazie alla precedente affermazione ai danni delle rosanero padroni di casa. Le ragazze allenate da Leonardo Rastelli hanno venduto cara la pelle nonostante il precedente in campionato, che aveva visto la Caffè Toscano imporsi nella prima giornata di Serie B con un vantaggio di ben 33 lunghezze (84-51). Partenza tanto forte quanto illusoria per la Nico, che ha cominciato con un break di 7-0, al quale però le avversarie hanno prontamente risposto con un contro parziale di 12-0.

Nerini e compagne hanno sofferto l’intensità delle livornesi, fino a scivolare a -20 (41-21) all’inizio dell’ultimo periodo. Le valdinievoline hanno tentato la rimonta impossibile, riuscendo a riavvicinarsi anche a -6 sul 51-45. Ma a spegnere le speranze delle rosanero ci ha pensato Collodi, a segno con due canestri pesanti come un macigno. La Pielle ha quindi centrato il successo per 57-47. "Peccato, perché dopo un buon avvio la squadra si è completamente spenta - il commento di coach Rastelli - Abbiamo faticato sia in attacco che in difesa e fino al 30’, solo gli errori di Livorno hanno fatto sì che il passivo non fosse più pesante. Poi con un ultimo quarto buono, nemmeno eccezionale, le ragazze sono tornate ad un passo dalla Pielle. Questa partita ci deve servire da lezione per il resto della stagione". In finale poi il Jolly Acli, capolista imbattuta in Serie B, ha mandato al tappeto la Pielle con il punteggio di 65-62.

