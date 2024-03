Final Four di coppa, Forlì si veste di magia. Speciali divise ispirate alla JollyColombani

Una maglia speciale per la Pallacanestro 2.015 in occasione della Final Four di Coppa Italia che si disputerà sabato e domenica al PalaTiziano di Roma. Una maglia che presenta chiari richiami al glorioso passato della pallacanestro forlivese, a partire dalla colorazione. La seconda maglia di colore blu, che verrà indossata nella semifinale contro Cantù, ricorda infatti quella di Forlì nel 1990, quando l’allora JollyColombani conquistò la promozione in serie A1. Nello specifico, proprio nella notte di Fabriano (si giocava in trasferta). Ma l’aspetto ancor più evidente è quello che campeggia sul retro, con i nomi dei giocatori scritti all’interno del caratteristico rettangolo arrotondato che ospitava il nome del main sponsor.

Modelli d’eccezione per la nuova divisa, impreziosita da una banda tricolore sulla canotta e nei pantaloncini, sono stati ieri Federico Zampini e Maurizio Tassone. "Era una Forlì con tanti campioni che i tifosi con qualche anno in più ricordano bene – spiega il presidente Giancarlo Nicosanti – e che ha fatto la storia del basket. Già nel 2016 avevamo vinto la Coppa Italia di serie B e quel campionato si concluse con la vittoria finale. Dobbiamo essere orgogliosi di essere tra le prime quattro squadre della categoria, affronteremo squadre importanti, ma speriamo di andare avanti e giocarci la finale domenica. Siamo arrivati a Roma dopo un campionato di alto livello che ci vede protagonisti: andiamo in campo e divertiamoci".

Il general manager Renato Pasquali parla di "una nuvola rossa sul retro, con all’interno il nome del giocatore. Una divisa storica che racconta una vicenda sportiva importante per tanti tifosi biancorossi, con l’attaccamento ai colori sociali come unico comune denominatore". E descrive "un palasport pieno di emozioni con un pubblico che continua a seguirci numeroso: appassionati di tutte le età, con tanti giovani che affollano le tribune. Forlì che è stata e sarà anche in futuro una piazza importante con nuovi protagonisti sul parquet".

Il gruppo ha dimostrato la propria compattezza e sta preparando al meglio l’appuntamento. "È un evento che ci siamo meritati – afferma il coach Antimo Martino – e vedo i ragazzi concentrati: daremo il massimo, non vediamo l’ora di scendere in campo sabato pomeriggio contro Cantù".

Il PalaTiziano sarà tutto esaurito, con 3500 spettatori sulle tribune. Martino torna con la mente agli otto anni trascorsi nella capitale. "Per me sarà un’emozione particolare – prosegue –, lì ho passato tante ore della mie giornate, dalle giovanili a quando capii che il basket sarebbe diventato la mia professione".