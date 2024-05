"Finale-derby tra Mens Sana e Costone: Storia e passione nel cuore di Siena"

È la vigilia di gara 3 della finale-derby tra Mens Sana e Costone: un altro capitolo di storia sta per essere scritto negli annali della stracittadina più identitaria della pallacanestro senese. Ad oggi il computo totale dei precedenti (storici e stagionali) è in favore del Costone con 7 vittorie complessive a fronte delle 5 ottenute dalla Mens Sana. La storia delle sfide tra biancoverdi e gialloverdi non può che partire dalla stagione 1966-’67, in Serie C, quella dell’epico "scontro fraterno" tra Giorgio Brenci ed Ezio Cardaioli. Nel girone di andata, vinse il Costone per 35-33, mentre nel ritorno si impose 64-63 la Mens Sana che, vincendo quel campionato, conquistò la Serie B e si lanciò verso il grande basket negli anni a seguire. Dopo tutto quello che è successo, di bello e di brutto, in viale Sclavo, i derby con il Costone sono tornati a distanza di 54 anni. Era la stagione 2020-’21, Serie C Silver, e in quell’annata si registrava una doppia vittoria della Mens Sana allora allenata da Pierfranesco Binella: 69-64 in casa, 67-66 a Montarioso. La squadra della Piaggia si è rifatta nel 2021-’22, sempre in C Silver, vincendo 76-72 al PalaEstra e 79-66 al PalaOrlandi: al termine di quella stagione il Costone guidato da David Fattorini ottenne la promozione in C Gold. Nella passata stagione, in Serie C Gold, primo campionato con le tre storiche società senesi insieme compresa la Virtus, si sono registrate due vittorie casalinghe: 66-57 della Mens Sana all’andata, 83-74 del Costone al ritorno. Il resto è attualità. Il primo precedente stagionale è andato in nettamente in favore del Costone, con un perentorio 63-41 al PalaOrlandi, la più sonora delle débâcle per la Mens Sana di coach Paolo Betti. Il match di ritorno (eravamo nella puole promozione, seconda fase del campionato) è stato decisamente diverso anche se il risultato finale ha premiato ancora il Costone: 82-78 per la squadra di Maurizio Tozzi (nella foto). Siamo arrivati ai giorni nostri, alla finale playoff di un campionato che ha riacceso la passione e l’interesse di Siena per la palla a spicchi. Nei match fin qui giocati al PalaOrlandi, gara-1 è andata al Costone, vittorioso per 73-66, mentre in gara-2 ha vinto in volata la Mens Sana, 74-72 per i biancoverdi il punteggio finale.

Andrea Frullanti