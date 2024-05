"Finale play-off Costone vs Mens Sana: Nasello in dubbio per gara 1 al PalaOrlandi"

Scorre inesorabile il conto alla rovescia per Costone e Mens Sana che domani, alle 18 al PalaOrlandi, si affronteranno per il primo atto della serie di finale play-off. Un derby che deciderà il campionato: a questi livelli il movimento della pallacanestro senese non poteva veramente chiedere di più. C’è però una notizia che agita la vigilia del Costone: viene dato in dubbio l’impiego di Ferdinando Nasello, il giocatore più trascinante per la squadra allenata da Maurizio Tozzi. Pare infatti che Nasello abbia subito una botta in allenamento martedì e che pertanto il suo utilizzo verrà deciso solo in prossimità della palla a due di gara 1. Un fattore non di poco conto se si considera che Nasello è il miglior realizzatore del team gialloverde (15.6 punti di media in stagione), il più classico dei go-to-guy per il Vismederi. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, di sicuro c’è grande attesa per questa finale-derby. Una sfida a cui sono arrivate con grande merito sia Costone che Mens Sana. La squadra della Piaggia è sempre stata al comando, esprimendo per di più un gioco di grandissima qualità su entrambi i lati del campo: viene da 11 vittorie consecutive tra poule promozione e playoff dove la marcia gialloverde è stata praticamente inarrestabile. Sul fronte opposto la Note di Siena è andata in costante crescendo, sia a livello di consapevolezza dei propri mezzi che, conseguentemente, di ambizione. Ed ora gioca per il massimo risultato stagionale. Il PalaOrlandi è già completamente esaurito da giorni, sia per quanto riguarda gara-1 che per gara-2, in programma mercoledì 15 maggio alle ore 21 ancora nel palasport di casa del Costone. La serie si sposterà poi in viale Sclavo domenica 19 maggio, con gara-3 fissata per le 18. A tal proposito il Costone ha invitato "tesserati e familiari interessati ad assistere alla partita a rivolgersi direttamente agli accompagnatori delle singole squadre. Per tutti gli altri sostenitori che volessero prenotare i biglietti, invece, è possibile fare richiesta scrivendo alla casella e-mail [email protected]". Tornando al calendario delle finali, le altre due eventuali partite si giocano mercoledì 22 maggio al PalaEstra alle 20,45 e l’ipotetica "bella" al PalaOrlandi sabato 25 maggio alle 20.30. A dirigere il primo incontro della serie sono i Giacomo Natucci di Bagni di Lucca e Lorenzo Pampaloni di Terranuova Bracciolini (Arezzo).

