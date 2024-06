Finale playoff serie A2. Cantù, il giorno di gara1

Si parte. Questa sera alle 20.30 inizia la serie della finale promozione tra Pallacanestro Cantù e Trieste. I comaschi hanno tutto per inseguire la massima serie. Il vantaggio del fattore campo e i favori del pronostico. Oltre ad un cammino playoff convincente superando ostacoli di primo piano come Cividale e Udine. E’ la seconda finale in tre anni per Cantù, segue il ko per 2-0 con Scafati. In stagione, il 17 febbraio, finì 96-92. Ma dopo una stagione regolare da 18-14 (quinto posto nel Girone Rosso), la squadra di coach Christian ha radicalmente cambiato marcia nei playoff, con 6 successi su 6 gare, 4 dei quali in trasferta. Eliminando anche Forlì, che aveva dominato il girone rosso e conquistato la Coppa Italia di categoria a marzo. "Sarà una sfida lunga e fisica contro una squadra molto forte. Siamo due squadre che si assomigliano molto e ci sarà da giocare con il coltello tra i denti, perché nessuno farà un passo indietro - il commento di Devis Cagnardi - Iniziamo questa serie davanti al nostro pubblico, che ci darà un grande aiuto, vogliamo far valere questo vantaggio". Il quintetto triestino, attrezzato sugli esterni, può contare su una delle coppie di lunghi più alte della A2. Nel ruolo di "quattro" svettano i 211 cm di Francesco Candussi, con oltre 13 punti di media nei playoff. Chiude il gruppo dei titolari il centro Giovanni Vildera, che sfrutta i suoi 205 cm per essere il punto di riferimento in mezzo all’area.