Finali giovanili di pallacanestro. Ma che bravi i ragazzi del Matelica

Terminata la stagione della prima squadra, si accendono i riflettori sul settore giovanile della Halley Matelica, fiore all’occhiello dell’entroterra maceratese. Ebbene il Club ha conseguito due ottimi traguardi. Il primo, in ordine di tempo, è stato il successo nel torneo regionale Under 13 Silver. Vincendo il doppio confronto con il Bees Pesaro, la Vigor infatti si è assicurata il titolo marchigiano. Forte del +30 dell’andata (92-62 il risultato della prima partita giocata al palasport matelicese di Borgo Nazario Sauro), la giovane formazione biancorossa ha resistito al tentativo di rimonta dei bravi coetanei pesaresi. Alla "Pirandello" ha prevalso il Bees, ma con uno scarto che non ha permesso loro di ribaltare il risultato della prima gara (55-53). Alla fine di una bella partita, dunque, onore ai vincitori e applausi meritati anche ai vinti.

Il secondo successo è stato poi quello conseguito dalla squadra Under 17 che si è aggiudicata la Coppa Marche di Eccellenza battendo nella finalissima di Senigallia il Delfino Basket Pesaro 67-53. I biancorossi hanno spaccato il match nel terzo quarto volando via verso un trofeo che è il giusto coronamento di un’annata irripetibile. Insomma, grande soddisfazione in casa matelicese con due titoli conquistati in 24 ore.

L’Under 13 è composta da Filippo Mentonelli, Teo Modesti, Matteo Traballoni, Nicolas Pignotti, Tommaso Aringoli, Alex Maresi, Matteo Oddo, Jeremy Paglialunga, Ascanio Romagnoli, Mattia Soverchia, Tommaso Mentonelli, Gabriele Pierantoni, Ettore Damiani, Enea Sestili. Allenatore: Luciano Bolzonetti. L’Under 17 è formata da Ettore Pacini, Mattia Galeassi, Riccardo Chiaraluce, Damiano Pelucchini, Francesco Antonini, Lorenzo Mazzolini, Stefano Eleonori, Davide Luciani, Leonardo Ferretti, Francesco Bonazelli, Niccolò Gubinelli, Tommaso Cesari, Angelo Mattei e Valentino Bravetti. Allenatore Andrea Pecchia. Per quanto riguarda il campionato interregionale di serie B, inizia oggi la finale tra l’Italsevice Loreto Pesaro e la Virtus Roma. Gara1 è in programma oggi alle 20.30 nella capitale. In palio c’è la promozione in serie B nazionale. Gara2 si svolgerà a Pesaro, là dove è uscita di scena la Halley Matelica.

