Finali nazionali giovanili. Maggio sarà un mese all’insegna del basket. Tante fasi si giocheranno nel Maceratese Dodici squadre Under 15 femminili si sfidano nei gironi finali del campionato nazionale a Tolentino, San Severino e Castelraimondo. Prossimi eventi anche per Under 17 femminili e Under 15 maschili.