Finali under 15. La Unahotels batte anche Firenze. Oggi contro Vado

UNAHOTELS

107

FIRENZE

94

UNAHOTELS: Rinaldini 4, Alfieri 5, Bulgarelli 14, Cuoghi 17, Ghirardini 16, Mammi 15, Marchi, Morcavallo 5, Petacchi 20, Sabbadini 9, Taddei 2, Zampogna. All. Iemmi

FIRENZE: Bertini, Cortiguera, Carli 2, Gori 23, Baldasseroni 36, Masi, Irdani, Corsinotti 12, Guidi 9, Aspidi, Migliozzi 2, Giorgetti 10. All. Berti.

Parziali: 31-20, 62-44, 88-72 Finali nazionali con i fiocchi per l’Under 15 di Iemmi che dopo l’esordio positivo con Rieti, si ripete superando Firenze con una prova di autorità. Ora la Unahotels è chiamata a giocarsi l’ingresso diretto ai quarti, oggi alle 14, contro Vado Ligure; in caso di kappao, i reggiani andranno invece allo spareggio per accedervi.

Contro Firenze, i biancorossi mettono subito le cose in chiaro, martellando il canestro e sfiorando la perfezione (13/14 da 2 e 1/1 da tre nel primo quarto). Nel secondo parziale, la musica non cambia e la Unahotels tocca il massimo vantaggio (57-31 al 17’) grazie a un canestro di Taddei. Firenze non ci sta e prova a ricucire lo strappo aggrappandosi a Gori e Baldasseroni, tornando fino al -11 (90-79 al 33’) ma Reggio non si scompone e conduce in porto la vittoria con ben 5 uomini in doppia cifra e sfondando i 100 punti. Ottimi i numeri dei biancorossi fra cui spicca il 26 di valutazione di Cristian Petacchi (nella foto, 20 punti, 7 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi e 1 stoppata).

Cesare Corbelli