Folgore Fucecchio di scena a Sansepolcro. Un match complicato ma senza nulla da perdere

Terzultima giornata per il campionato di Serie C Unica, prima dell’inizio della seconda fase con le partite decisive per la promozione e salvezza, con la Folgore Fucecchio che sarà impegnata oggi alle 18.30 a Sansepolcro. La Romolini è senza dubbio un avversario complicato per i ragazzi di coach Rastelli, mestamente ultimi a quota 2 punti, visto che con i suoi 18 punti è attualmente quarta, in piena lotta per un posto nella corsa al salto in B Interregionale. I padroni di casa sono reduci da due vittorie consecutive contro Altopascio e Us Livorno e tra le mura amiche hanno perso solo una delle ultime sette partite. Indubbiamente Ghiarè e compagni partono quindi con il pronostico a sfavore, ma se la squadra riuscirà a ripetere la prestazione, per esempio, messa in campo contro la capolista Costone Siena, nessuna impresa è impossibile. Certo, servirà grande attenzione e intensità, da mantenere per l’intero arco dei quaranta minuti di gioco. All’andata finì 72-81 per Sansepolcro e questa sfida ha rilevanza anche ai fini della classifica visto che gli aretini potrebbero anche rientrare nel girone per la salvezza.