Folgore Fucecchio in missione ad Agliana. L’ambizione? Agganciare i rivali in classifica

Una Folgore Fucecchio in crescita, per atteggiamento e intensità difensiva, nonostante le difficoltà legate alle tante assenze registrate contro il quotato Prato Dragons domenica scorsa, proverà domani a ripartire da quella prestazione per ritrovare la vittoria. I biancoverdi saranno di scena alle 18 al Pala Capitini di Agliana contro la Pallacanestro 2000, con l’obiettivo di poter agganciare in classifica i rivali. I pistoiesi finora hanno infatti messo insieme sei punti, appena due in più dei ragazzi di coach Pistolesi, ma quattro di questi li hanno conquistati proprio in casa, contro Bottegone e Sancat Firenze, perdendo solo contro il Prato Dragons. Entrambe le compagini sono in cerca di riscatto dopo aver incassato tre sconfitte consecutive, con i fucecchiesi che non vincono dalla trasferta sul campo del Cus Firenze dello scorso 26 ottobre. Pistoiesi alle prese con una situazione di emergenza nel reparto esterni, ma anche la Folgore si trova costretta a gestire i problemi fisici di capitan Gazzarrini, Simone Orsini e la guardia Scardigli.