Forlì adesso ‘vede’ la Fortitudo. Cento ko, aggancio per una notte

Unieuro Forlì

82

Sella Cento

62

UNIEURO FORLÌ: Allen 5 (12, 12), Cinciarini 9 (12, 14), Valentini 15 (34, 34), Zampini 8 (24, 12), Tassone 9 (01, 34), Johnson 10 (14, 25), Pascolo 6 (36), Zilli 12 (44), Pollone (02 da 3), Munari (01), Zilio, Radonjic 8 (12, 23). All.: Martino.

SELLA CENTO: Mussini 14 (26, 15), Bruttini (06), Kuuba 7 (23, 12), Palumbo 13 (47, 14), Bucciol, Toscano (03), Magni, Archie 13 (58, 14), Moreno 7 (12, 15), Ladurner 8 (46). All.: Mecacci.

Arbitri: Rudellat, Grappasonno, Tarascio.

Parziali: 24-15, 49-29, 71-47.

Note – T2: Forlì 1630 (53%), Cento 1841 (44%); T3: Forlì 1326 (50%), Cento 520 (25%); TL: Forlì 1112 (92%), Cento 1115 (73%). Rimbalzi: Forlì 33 (5 offensivi), Cento 31 (10 offensivi).

Forlì impone la propria legge su Cento e guadagna due punti preziosi che valgono una notte in testa alla classifica. Il derby contro la formazione emiliana è a senso unico. La squadra di Martino trova l’abbrivio giusto già nel corso del primo quarto di gioco e quindi non si volta più indietro fino alla sirena finale, col vantaggio stabile tra il +20 e il +29, fino all’82-62 conclusivo (punteggio molto simile al 61-78 della prima giornata). Impattante è stato il feeling dalla lunga distanza dell’Unieuro, che ha chiuso il match con un ottimo 50% di realizzazione dall’arco. Finalmente protagonista Fabio Valentini: alla prima volta in doppia cifra in stagione, è il top scorer del match con 15 punti e 68 dal campo.

Alla vigilia di un’intesa settimana di campionato, dunque, Cinciarini e compagni agganciano momentaneamente la Foritudo Bologna al primo posto in classifica a quota 18 punti. Andando così a comporre un trio con Udine, vittoriosa ieri sera su Nardò (79-57), prossima avversaria di Forlì mercoledì sul campo di Lecce. La Effe, invece, è attesa oggi dalla trasferta di Chiusi: vincendo, potrà allungare nuovamente in vista del big match di domenica prossima alla 20.30.

Cento, priva dell’Usa Mitchell e del lungodegente Lorenzo Benvenuti, ha tenuto testa all’Unieuro solo nelle prime fasi del match (10-11), ma l’ingresso in campo di Zampini cambia volto ai biancorossi di casa. Un break di 12-0, orchestrato dall’ex della sfida, vale il vantaggio in doppia cifra sul 22-11 a 7’55”. Forlì gioca in velocità, sprizza energia da tutti i pori e non si lascia scoraggiare dal rientro di Cento, che centra il 24-18 e manca il -3 che avrebbe potuto rimetterla in carreggiata. Un nuovo 12-0, infatti, vale il +18 (36-18) dopo 4’ del secondo periodo, con un Valentini già in doppia cifra. Gli uomini di Mecacci rivedono la luce con un quintetto più piccolo e mobile (36-24), ma ecco puntuale la doccia fredda. Prima dell’intervallo sale in cattedra Tassone, che con tre triple spinge gli avversari sul -20 (49-29) mettendo una seria ipoteca già a metà gara.

La Pallacanestro 2.015 continua a mordere anche nel terzo quarto. Zilli si fa sentire nel pitturato, Johnson e Valentini sono sentenze da fuori e la forbice si allarga ulteriormente: 63-38 dopo 23’40”. Forli, in questo momento, tira addirittura col 67% da 3 (1218). Mussini tiene alta la bandiera centese ed è l’ultimo dei suoi ad arrendersi: 9 punti di fila e -21 (63-42) che ‘costringe’ Martino al timeout dopo qualche possesso offensivo fin troppo allegro. L’Unieuro si ravvede e, a cavallo tra terza e quarta frazione, infila un parziale di 7-0 che vale il massimo vantaggio sul +29 (76-47) e fa calare il sipario sul match. Forlì non segna più dal campo negli ultimi 6’20” di gioco, ma tiene sotto controllo Cento (mai sotto il -18) e si rilassa in vista degli imminenti impegni.