Forlì-Bologna, un classico Quegli eterni rivali

Sarà una finale di Coppa Italia incandescente: stasera alle 20.45, in diretta su RaiSport (canale 58 del digitale terrestre), l’Unieuro affronta la Fortitudo Bologna in un derby che torna a valere un titolo per la prima volta dopo la finale di B d’Eccellenza dell’estate 2010, tanto epica quanto maledetta per i colori biancorossi. Chissà che non porti bene la maglia stile Jolly: nella corsa promozione 1990, Forlì battè gli eterni rivali due volte su due.

I bolognesi di coach Attilio Caja, che al pari di Forlì erano reduci da un ko in campionato prima di partire per Roma (4 sconfitte nelle ultime 7, in realtà), hanno dimostrato ieri tutta la loro forza, soprattutto mentale, in un match che li vedeva sfavoriti. I due giocatori di riferimento per le rotazioni della Effe sono Aradori e Fantinelli, rispettivamente capitano e miglior assistman della squadra (11 assist a partita, 9 nella gara di ieri), insieme a Mark Ogden, lungo capace di colpire anche da tre. Proprio il tiro da fuori è una delle specialità di un Riccardo Bolpin, ex della contesa, ieri sera non troppo brillante, ma finora il giocatore più utilizzato da coach Caja in questa stagione.

Finora, almeno ad altissimo livello, la panchina della Fortitudo è stata considerata un punto debole: poi si alzano il play Alessandro Panni e l’esterno Celis Taflaj, oltre al lungo Alessandro Morgillo e all’altro ex forlivese Luigi Sergio. Il roster è completato dall’altro americano, l’ala Deshawn Freeman, giocatore di grande atletismo e presenza sotto le plance.

Come detto, Forlì trova una squadra che, fino a ieri, non pareva decisamente nel suo miglior momento. L’Unieuro le aveva sfilato il primo posto al termine dell’ultima giornata di regular season ed è riuscita ad andare in fuga complice una fase ad orologio fin qui piuttosto singhiozzante per i biancoblù, con due successi e due inattesi ko a Casale Monferrato (89-67) e in casa contro Rieti (70-76).

Il bilancio stagionale in regular season è in equilibrio, con due successi interni: al PalaDozza 73-63 e al Palafiera 77-74, con Forlì che seppe acciuffare il supplementare con una tripla in extremis di Fabio Valentini.

Contro la formazione che tira meglio da tre punti nella seconda fase (42%), servirà a Forlì mettere in campo una prestazione solida su entrambi i lati del campo per cercare di conquistare il secondo titolo in nove stagioni, dopo la Coppa Italia di serie B conquistata nel primo anno della sua storia, nella primavera del 2016. È però la terza finale, dopo quella di Supercoppa – stavolta persa – nel novembre 2020. A livello di coppe c’è un precedente a favore di Bologna, anche se erano due società diverse: FulgorLibertas ko a Foligno, nel 2010, in serie B (era la semifinale).

Sarà una sfida equilibrata e vibrante, tra due formazioni diverse ma di alto livello, che cercano in questa Coppa l’ennesima importante conferma in vista del rush finale che assegnerà il pass per la serie A.

