Forlì cerca subito il riscatto: "Avanti una partita alla volta"

"Affrontiamo una squadra che ha mantenuto un nucleo importante, con il quale ha ottenuto la promozione, a cui aggiunge giocatori esperti del calibro di Quinton Hooker, Adrian Banks e Ariel Filloy, che portano qualità, esperienza e punti. Una compagine che due settimane fa ha giocato alla pari con Cantù perdendo solo negli ultimi possessi, a dimostrazione del suo valore". Coach Antimo Martino presenta così l’anticipo di campionato in cui i biancorossi sfideranno Livorno (palla a due ore 20.30, Unieuro Arena).

La Pallacanestro 2.015 sarà ancora priva dell’americano Shawn Dawson, recuperato invece il capitano Daniele Cinciarini che era dovuto uscire anzitempo nel derby contro Rimini per un risentimento muscolare. "Ma ora sta meglio – specifica Martino – e contiamo di averlo a disposizione". Il coach forlivese dà molta importanza all’incontro con gli uomini di Marco Andreazza: "Ci stiamo preparando con grande attenzione, per un match nel quale vogliamo tornare alla vittoria, mettendo grande attenzione. Ci siamo promessi all’inizio della stagione di ragionare su una gara per volta, senza commettere l’errore di fare calcoli o di guardare alle partite successive, nonostante siamo consapevoli di essere alle porte di un tour de force con tanti incontri in pochi giorni".

Forlì dovrà affrontare infatti 6 gare in 21 giorni, "con pochi allenamenti, alcuni acciacchi e due turni infrasettimanali. Ma questo è il torneo e noi dobbiamo mantenere il ritmo casalingo dove abbiamo battuto squadre come Verona e Pesaro. La settimana è stata comunque positiva e dobbiamo avere fiducia per i prossimi impegni".

I biancorossi sono reduci da due trasferte positive per gioco, atteggiamento e mentalità, anche se a Rimini è arrivata una sconfitta. "La Rbr si è dimostrata una compagine molto forte, è stata una gara di livello e la nostra prestazione mi ha soddisfatto. Dopo un primo tempo perfetto, siamo stati sempre in partita in un’atmosfera incredibile e il risultato finale è frutto anche di alcuni episodi". Nel derby Demonte Harper ha dimostrato finalmente tutto il suo valore con 38 punti, 5 rimbalzi e 5 assist a referto. "Ma non avevo dubbi sulle sue qualità. Il suo talento, la sua esperienza nelle massime serie europee e gli attestati di stima dei suoi ex allenatori parlano chiaro. Prima di Rimini non stava giocando bene, ma Harper non sarà sempre quello del derby".

Poi il coach analizza queste prime sette partite del campionato, "in cui, nonostante l’assenza di un americano, abbiamo sempre lottato. Ma il torneo è lungo e aspetterei la fine del girone d’andata per fare un primo resoconto. Anche perché sono convinto che Pesaro e Brindisi risaliranno la classifica... ma noi dobbiamo rimanere in zona playoff. Sono soddisfatto e orgoglioso dei ragazzi, i nuovi acquisti stanno crescendo e si allenano seriamente".