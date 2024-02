Forlì, con Trieste riecco l’ex Nanni: "Unieuro super, ci sarà da sudare"

Francesco Nanni, 30 anni ancora da compiere, forlivese, è dall’inizio di questa stagione a Trieste assistente del coach Jamion Christian e domenica tornerà al Palafiera per la seconda volta da avversario. Nanni è stato assistente in prima squadra (serie A2) della Pallacanestro 2.015 coadiuvando allenatori di esperienza come Gigi Garelli, Giorgio Valli, Marcelo Nicola e Sandro Dell’Agnello. Terminata nel 2021 l’esperienza a Forlì, è approdato a Scafati dove ha lavorato con coach Alessandro Rossi e insieme hanno conquistano la promozione in A1.

Nanni, partiamo dalle sensazioni che vivrà domenica sera tornando all’Unieuro Arena.

"Sicuramente tanta emozione. Sfido la Pallacanestro 2.015 per la seconda volta sul suo parquet e il pubblico la prima mi ha accolto bene, cosa che mi ha fatto piacere. Ho tanti amici e conoscenti che verranno a seguire il match. Tra questi anche mia sorella Giorgia, tifosa biancorossa, che nonostante la mia presenza sosterrà con passione Forlì".

Le due squadre stanno vivendo momenti diversi: Forlì in testa con tre vittorie di fila e Trieste reduce dai ko con Rimini e nei derby con Udine e Cividale, oltre alla sofferta vittoria nel recupero con Chiusi. Che partita sarà?

"Mi aspetto una gara difficile. All’andata abbiamo vinto con 17 punti di scarto, ma Forlì è stata punto a punto per gran parte dell’incontro. In questo periodo sentiamo la mancanza di un giocatore fondamentale come Justin Reyes, uno degli elementi migliori del girone. Dobbiamo trovare nuovi equilibri tattici all’interno della squadra, anche per pareggiare l’intensità di Forlì e soprattutto affrontare le qualità atletiche di Xavier Johnson".

Reyes si è infortunato nella partita contro Udine, poi è stato operato al menisco. Quando è previsto il suo rientro?

"Sta recuperando, ma non dobbiamo avere fretta. Contiamo di averlo al meglio, probabilmente dopo la pausa di metà marzo per la Coppa Italia".

Che atmosfera si respira nella squadra e fra i tifosi in questo periodo non brillante?

"I giocatori hanno voglia di lavorare e nel gruppo ci sono diversi atleti di esperienza in grado di gestire anche i momenti meno positivi. I tifosi chiaramente si aspettano il massimo da noi, ma ci sono vicini e ci aiuteranno con la loro energia a superare il momento di difficoltà".

Renato Pasquali, gm forlivese, a caldo dopo la vittoria a Udine ha detto che Forlì ha il miglior staff tecnico, salvo poi limitare un po’ la dichiarazione. Cosa ne pensa?

"Penso che Pasquali abbia ragione. Coach Antimo Martino è un allenatore molto valido e di esperienza, mentre il suo vice Andrea Fabrizi è un coach di alto livello, fra i migliori della categoria: ci scambiamo consigli e opinioni".

In chiusura, dove possono arrivare Forlì e Trieste in questa stagione?

"Forlì è una delle candidate alla promozione, mentre nell’altro girone è Trapani la favorita. Noi siamo quinti in classifica e l’obiettivo è arrivare ai playoff con Justin Reyes sano e giocarci a quel punto al meglio le nostre possibilità".