Forlì con Zampini è in mani sicure: "Qui ho ritrovato minuti e fiducia"

Federico Zampini è stato uno dei protagonisti della netta vittoria forlivese nel derby contro Rimini di sabato scorso. Per lui un tabellino di tutto rispetto: 21 punti a referto, top scorer del match, 5 rimbalzi e 2 assist in 27 minuti di gioco. Sicuramente la migliore prestazione della stagione per il playmaker perugino, frutto di una gara all’insegna della personalità, del dinamismo e dell’energia.

Zampini, partiamo della vittoria nel derby del Flaminio.

"È stata una partita in realtà dalle due facce, con un primo tempo chiuso in svantaggio e con 50 punti subiti, in cui non siamo stati all’altezza dell’importanza dell’incontro. Nel secondo tempo, invece, abbiamo stretto le maglie in difesa e Rimini ha raccolto solamente 18 punti. Inoltre abbiamo avuto una buona circolazione di palla che ci ha permesso di portare a casa la vittoria, mettendo a segno canestri che hanno dato la svolta al derby".

La sua migliore partita finora questa contro Rimini, lo pensa anche lei?

"Sicuramente una buona gara, ma ora pensiamo già alla prossima sabato in casa con Piacenza".

Siete scesi sul parquet senza Kadeem Allen, vittima di un risentimento muscolare a poche ore dalla palla a due, ma siete stati più forti anche di questo.

"Kadeem è un giocatore molto importante per noi sia in attacco che per il suo apporto difensivo, ma siamo stati bravi a reagire come gruppo e ognuno ha dato il proprio contributo, portando punti, rimbalzi e una buona intensità".

Questo 2023 per lei è stato un anno in chiaroscuro. La prima metà, reduce dal grave infortunio del dicembre 2022 a Cento, l’ha trascorsa impegnato nella riabilitazione, poi a Forlì subito un ottimo rendimento.

"Conoscevo già Forlì avendo trascorso diverso tempo al Fisiology Center nel periodo post infortunio, ma da luglio in avanti, quando sono approdato alla Pallacanestro 2.015, sono finalmente rientrato in una società ambiziosa e in una piazza che segue il basket con passione. Poi, soprattutto, ho ripreso confidenza con il campo e ho giocato con quella continuità che mi era mancata nelle scorse stagioni, a causa di alcuni stop fisici prolungati, indipendenti ovviamente dalla mia volontà".

Quali gli obiettivi della squadra?

"Continuare a crescere e a migliorare partita dopo partita. L’augurio è quello di raccogliere i frutti del lavoro e dell’impegno quotidiano e di proseguire a disputare partite di alto livello fino alla fine".

Per quanto riguarda, invece, i suoi propositi personali?

"Dare sempre il massimo in ogni match, cercare di migliorarmi e aiutare la squadra e i compagni, per raggiugere insieme i migliori risultati possibili".

In chiusura, come ha trascorso il Natale e come passerà Capodanno?

"Abbiamo avuto un paio di giorni di riposo dopo il derby e a Natale sono tornato a casa a Perugia, passandolo con i miei familiari. Per Capodanno rimarrò sicuramente nelle vicinanze e organizzerò qualcosa in Romagna con compagni di squadra ed amici per festeggiare insieme, anche perché il giorno prima siamo appunto impegnati in casa nella partita contro Piacenza".