Forlì, contro Cantù una sconfitta indolore. Sempre sotto: quanto è mancato Johnson

Unieuro Forlì

67

San Bernardo Cantù

77

UNIEURO FORLÌ: Allen 9 (3/10, 1/4), Cinciarini 9 (4/6, 0/1), Valentini 7 (1/2, 1/4), Zampini 15 (5/7, 1/2), Tassone 3 (0/1 da 3), Pascolo 7 (3/7), Magro 4 (2/4), Zilli ne, Pollone 8 (2/3, 1/3), Munari, Zilio, Radonjic 5 (1/1, 1/4). All. Martino.

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: Baldi Rossi 14 (3/6, 1/3), Berdini 5 (1/1 da 3), Nikolic 19 (4/4, 3/3), Nwohuocha, Tarallo ne, Bucarelli 11 (2/6, 2/8), Hickey 13 (3/9, 2/6), Burns (0/1), Moraschini 3 (0/1, 0/6), Young 12 (3/3, 2/4), Cesana. All. Cagnardi.

Arbitri: Radaelli, Boscolo, Pazzaglia.

Parziali: 17-19, 32-38, 50-54.

Note - T2: Forlì 21/40 (53%), Cantù 15/31 (48%); T3: Forlì 5/19 (26%), Cantù 11/31 (35%); TL: Forlì 10/18 (56%), Cantù 14/18 (78%). Rimbalzi: Forlì 30 (6 offensivi), Cantù 42 (10 off.).

Cantù si prende la rivincita della sconfitta in semifinale di Coppa Italia ed espugna il Palafiera nell’anticipo del venerdì sera. Inoltre con questa vittoria la squadra lombarda è certa di essere seconda nel girone Verde e quindi, nei playoff, finirà nel tabellone Oro con Forlì.

Priva dello squalificato Xavier Johnson (a cui i tifosi hanno dedicato uno striscione prima della palla a due) e con Zilli in panchina per onor di firma, Forlì lotta ma è sempre costretta ad inseguire un’avversaria solida, fisica e con evidenti motivazioni di classifica.

Punteggio ed inerzia sono sempre nelle mani dell’Acqua San Bernardo, che vacilla soltanto a metà dell’ultima frazione. Quando l’Unieuro impatta e per la prima e unica volta non è sotto nel punteggio, prima di crollare sotto i colpi di Hickey e Nikolic. Per i biancorossi – che nella seconda parte di gara hanno ulteriormente gestito le rotazioni – si tratta di una sconfitta indolore, col primo posto nel girone Rosso già in cassaforte.

L’avvio è tutto di marca canturina: quattro bombe di fila e l’appoggio di Baldi Rossi valgono presto il +7 (7-14). Forlì esce alla distanza, respira grazie ai canestri di Cinciarini e si avvicina fino al -2 (17-19) nel finale di primo quarto. Aiutata pure da una difesa che non ha concesso canestri dal campo agli avversari per più di 5’ di gioco.

L’Unieuro, poi, si avvicina fino al -1 (20-21), ma fallisce l’aggancio e viene punita. I biancorossi si caricano di falli (Magro già a quota tre), falliscono l’aggancio e vengono respinti (22-29 a 13’15’’). Cinciarini e compagni segnano col contagocce e la buona sorte non aiuta nemmeno dalla lunetta (0/4 per Allen e Pascolo). Cantù trova il +8 con la bomba di Nikolic (26-34), Forlì ha una scossa prima dell’intervallo (32-36) ma non riesce a trovare lo ‘spunto’ giusto.

Nemmeno la pausa lunga aiuta i padroni di casa. Perché nel terzo periodo è ancora l’Acqua San Bernardo a dimostrarsi più attiva, cattura rimbalzi offensivi e mantiene inalterato il divario (37-45). L’Unieuro trova energie con l’ingresso in campo di Zampini, attacca il ferro con successo e resta a rimorchio, trovando il -4 con la schiacciata in campo aperto di Radonjic (50-54).

Nell’ultima frazione pare suonare una musica differente. Perché Forlì ha la faccia giusta e un break di 8-0 vale l’impatto sul 59-59. Pare il preludio ad una ‘nuova’ partita, invece Cantù risponde subito con Young e, quindi, un gioco da tre punti con annesso fallo tecnico fischiato a coach Martino chiude la sfida. La contro-risposta canturina è servita (0-8) e il 59-67 a 4’10’’ dalla fine gela un Palafiera rinvigorito. L’Unieuro, nel finale, non riuscirà ad andare oltre il -6.