Forlì, contro Cento gara delicata. Ospiti insidiosi, ma è vietato fallire

Una sfida da non sottovalutare, quella in arrivo per l’Unieuro, che questa sera alle 20.30 ospita al Palafiera la Sella Cento, per un match dalle tante sfumature. Dopo il ko di Trieste, per la prima squadra forlivese è necessario tornare al successo, sia per restare al passo di un gruppo di testa numeroso e di alto livello, sia soprattutto per ritrovare un po’ di continuità e di fiducia.

Per farlo, servirà battere una Cento che, finora, non è riuscita a fare il bis dopo la scorsa, ottima, stagione e sta navigando nelle zone di metà classifica, lottando contro una lunga lista di infortuni sin dall’estate: prima Dino Bocevski in preparazione, poi Lorenzo Benvenuti, che ha subìto la rottura del legamento crociato, e ora Wendell Mitchell, il nuovo americano arrivato la scorsa settimana da Brindisi per sostituire Ty Sabin e che nella gara di esordio ha patito una contusione a una gamba che lo terrà fuori per almeno venti giorni.

Così toccherà all’esperto Dominique Archie (12 punti a gara e giocatore più utilizzato con quasi 32’ di media) e alla truppa italiana provare a sbancare Forlì: in cabina di regia si alternano l’ex forlivese Mattia Palumbo (oltre 8 punti e 7 rimbalzi a partita) e Federico Mussini, americano aggiunto del roster allenato da coach Matteo Mecacci, che viaggia a 17 punti a partita in 26’. Sempre nelle rotazioni degli esterni ci sono Yankiel Moreno e Daniele Toscano, due giocatori poliedrici e in grado di incidere su entrambi i lati del campo. Sotto canestro, invece, si alternano Davide Bruttini, altro indimenticato ex biancorosso, con i suoi 7 punti di media e la consueta consistenza sotto le plance, Gregor Kuuba e Maximilian Ladurner, arrivato da qualche settimana da Trento per sostituire proprio Benvenuti.

Fisicità, esperienza, responsabilità diffuse e distribuite in una rotazione ampia e profonda: Cento è la più classica delle formazioni scomode, sempre in grado di impensierire qualunque avversario, che arriva alla sfida in un buon momento, reduce da due importanti successi contro Orzinuovi (56-67) e Cividale (78-67). Per l’Unieuro, quindi, si tratta di una sfida da prendere con le molle, al termine di una settimana non semplice: sarà una gara importante, da cui uscire con due punti dal peso specifico molto elevato per accelerare la propria marcia.