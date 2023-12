Forlì, domani sera guarda chi si rivede. Bruttini: "Cento lotta anche con la sfortuna"

Davide Bruttini, 36 anni, ala-pivot, è stato per tre stagioni, dal 2019 al 2022, un elemento perno della Pallacanestro 2.015 e domani sera sfiderà proprio Forlì al Palafiera. Giocatore di grande esperienza, affidabile, solido e generoso, il lungo senese ha militato in diverse formazioni di A1 e A2 e ha giocato anche nella nazionale maggiore. In questo campionato ha firmato con Cento, dove ha ritrovato Lorenzo Benvenuti, suo compagno durante il periodo biancorosso. Ricorda in particolare i tanti allenamenti, le botte date e ricevute e le risate insieme.

Bruttini, che partita sarà quella con la sua ex squadra?

"Una gara sicuramente molto complicata per noi. Forlì non ha mai perso sul parquet di casa, anche se ha vinto sempre ai supplementari e può contare su un palasport caldo e su tifosi appassionati che conosco bene. Inoltre capitan Cinciarini rimane sempre un giocatore decisivo, in grado di indirizzare in qualsiasi momento, con le sue giocate, l’andamento del match".

Cento si presenta senza due giocatori chiave come Lorenzo Benvenuti, fermato da un pesante infortunio al ginocchio, e l’americano Wendell Mitchell, recente acquisto, che ha riportato una contusione al piatto tibiale contro Cividale e out per circa venti giorni.

"Purtroppo non siamo fortunati in questo periodo, sono comunque circostanze che non dipendono dalla nostra volontà. Anche dal punto di vista degli incontri abbiamo perso alcune gare nel finale di stretta misura, ma nelle ultime partite abbiamo invertito la tendenza e stiamo migliorando, riuscendo a riprenderci e a reagire positivamente alle difficoltà. Ci proveremo anche a Forlì, ovviamente".

Come giudica la formazione allenata da coach Antimo Martino?

"E’ un gruppo quadrato, che può puntare ai primi quattro posti della classifica finale, per poi giocarsi tutte le sue possibilità nella fase decisiva dei playoff".

Quali invece gli obiettivi stagionali per la sua squadra, in un raggruppamento di così alto livello?

"Il campionato è equilibrato con diverse compagini ambiziose. Noi puntiamo a mantenere la categoria ed evitare le partite del girone salvezza per rimanere in A2 che sono sempre complicate e difficili da affrontare. Certo che fare i playoff sarebbe un bel traguardo".

Come valuta questo gruppo a disposizione di coach Matteo Mecacci?

"Abbiamo tutti gli ingredienti e le possibilità per fare bene in questa stagione, con una città che ci segue e ci supporta con passione".

Dal punto di vista personale quali sono i traguardi che vuole raggiungere partita dopo partita?

"Mi impegno per farmi trovare sempre pronto e riuscire a dare il mio contributo alla squadra nei minuti in cui sono chiamato in causa. Comunque alla fine quello conta è raggiungere gli obiettivi che ci meritiamo come team, tutti insieme".

Come si è trovato a Cento?

"E’ una città piccola e tranquilla dove si vive bene".

Cosa ama fare nel tempo libero?

"Mi piace leggere e stare insieme con la mia famiglia".