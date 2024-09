Forlì è bella al torneo di Lignano. Autoritaria vittoria contro Cividale

GESTECO CIVIDALE

79

UNIEURO FORLì

91

GESTECO CIVIDALE: Marangon 3 (0/2, 1/2), Marks 10 (2/3, 2/4), Redivo 19 (1/4, 4/11), Miani 11 (3/4, 1/2), Berti 6 (2/4), Ferrari 14 (0/1, 4/5), Dell’Agnello 7 (2/3, 1/2), Mastellari 6 (0/4, 1/1), Rota 3 (1/3), Piccione (0/1 da tre). All. Pillastrini.

UNIEURO FORLÌ: Dawson 11 (3/5 da tre), Parravicini 17 (2/3, 3/5), Cinciarini 15 (4/4, 2/5), Tavernelli n.e. Gaspardo 11 (4/6, 0/2), Pascolo 4 (1/2), Magro, Del Chiaro 9 (0/2, 2/3), Pollone 14 (1/2, 4/6), Pinza (0/1 da tre), Harper 10 (2/2, 2/4). All.: Martino.

Parziali: 15-19, 34-44, 50-73.

Quarta partita e quarto successo per l’Unieuro Forlì, che dopo aver sconfitto Pesaro in semifinale batte Cividale, altra sua rivale di A2, e conquista la quarta edizione del Memorial Bortoluzzi, torneo a quattro disputato a Lignano Sabbiadoro.

Eccellente prestazione dei forlivesi, ancora privi di Tavernelli, che hanno sconfitto quella che sarà la loro prima avversaria in campionato al termine di una gara equilibrata nel primo quarto, ma che nella seconda e terza frazione ha decisamente preso la via della Romagna. Questo grazie a una rimarchevole circolazione di palla che ha portato i forlivesi a colpire con continuità e precisione dall’arco, mandando sei uomini in doppia cifra (il primo è stato, tanto per cambiare, Cinciarini verso la fine del secondo periodo): dopo il 2/5 nel primo quarto, un ottimo 7/11 nel secondo parziale e un quasi letale 5/6 nel terzo per un totale di 14/22 dopo 30’ (alla fine 16/31, che fa comunque 51%).

Nell’ultima frazione Forlì ha subìto il ritorno dei ragazzi di coach Pillastrini che hanno vinto il parziale 29-18, ma ormai il punteggio era saldamente in mano a Pollone e compagni. Che, prima nel secondo quarto hanno raggiunto la doppia cifra di margine sul 31-41 a 1’12’’ dall’intervallo lungo, dopo una tripla di Parravicini, e hanno chiuso sul +10 dopo la terza bomba di un eccellente Pollone, efficace anche in difesa e nei passaggi. Poi nel terzo periodo hanno dilagato raggiungendo prima il +12 e quindi il +14 (tripla di Harper per il 35-49), poi il +17 (35-52, tripla di un positivo Dawson, in campo quasi 13’) e il +19 (canestro di Pascolo 35-54), fino a oltrepassare quota 20 col +23 del 50-73, con cui si è chiuso il periodo dopo la bomba di Parravicini (miglior realizzatore dei suoi). Infine, nella quarta frazione Cividale, trascinata dal solito Redivo e da Ferrari, ha cercato di tornare in scia, ma il massimo che è riuscita a fare è stata risalire a -12 sul 74-86 a 2’29’’ dopo un gioco da 4 punti di Redivo.

Note positive in casa forlivese un po’ per tutti. Martino ha distribuito i minutaggi (Gaspardo quello più in campo con 25 minuti) e ha ricevuto risposte confortanti da tutti, sia per l’impegno, sia per l’aspetto dell’aiutarsi, poi per la difesa e ovviamente per un attacco a tratti devastante grazie ad azioni ragionate, non a situazioni improvvisate o legate solo al talento.

Prossimo appuntamento per l’Unieuro venerdì e sabato a Modena il quadrangolare con Centro (prima avversaria venerdì alle 18), Rimini e Juvi Cremona.

Stefano Benzoni