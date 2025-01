Forlì e Harper, finalmente numeri positivi . Rientro in doppia cifra: sono passati due mesi

È tornato Demonte Harper. Il play-guardia dell’Unieuro, richiamato ad occupare quello che per oltre tre mesi era stato il suo posto in squadra, dopo quattro gare ai margini ha risposto ‘presente’. E lo ha fatto in un modo convincente e per certi versi inaspettato per chi pensava che avrebbe ritrovato un giocatore arrugginito e demotivato dopo aver lasciato il posto a Dawson. Invece Harper fin dall’inizio è stato concentrato, come se 24 giorni di assenza non voluta non avessero lasciato scorie nel suo fisico e nella sua testa.

Ha chiuso con 14 punti, 6 assist, 4 rimbalzi, 2 recuperi e 2 perse in 29’, interrompendo una cifra di quattro gare (le ultime che aveva disputato) nelle quali non aveva raggiunto la doppia cifra per punti segnati. L’ultima volta fu il 7 dicembre nella partita di Cremona: 10 punti (era la quarta uscita consecutiva in doppia cifra); poi ne segnò 2 contro la Fortitudo, 8 contro Vigevano, 9 a Nardò e 5 – e purtroppo non 6... – in casa contro Rieti, l’ultima sua gara in maglia Unieuro prima di mercoledì contro Torino.

Com’è stato l’Harper 2.0? Se è vero che ha attaccato poco il ferro (due volte nella seconda metà: una di sinistro corta e una di destro con parabola sbagliata) e in post basso non ha mai concluso contro un rivale come Schina più piccolo e meno forte fisicamente di lui, ha però mosso di più la palla e ha tirato con eccellenti percentuali da tre. Il suo 4/7 pareggia la percentuale (e i punti segnati: 14) che ebbe il 17 novembre nella sconfitta casalinga contro Cantù ed è la sua seconda in stagione dopo il 6/8 del derby perso a Rimini il 27 ottobre, quello nel quale segno ben 38 punti. Stesso discorso per i 6 assist. In questo campionato Harper ha smazzato 7 palloni smarcanti in quattro partite, ma 6 non ne serviva dalla partita del 22 dicembre in casa contro Vigevano.

Harper è stato la ‘punta’ dell’attacco forlivese soprattutto nella prima metà. Dopo aver segnato 2 punti nel primo parziale, il numero 22 dell’Unieuro è diventato protagonista del secondo quarto, quello del break determinante. Prima ha realizzato la tripla del 21-21, poi ha segnato altri due tiri da tre consecutivi: il primo ha portato il punteggio sul 29-25 e sul seguente possesso romagnolo ha infilato la tripla del 32-25. È andato all’intervallo con 11 punti, in quel momento top scorer, il secondo alla fine.

Il suo eventuale impiego per la trasferta di Desio contro Cantù verrà deciso poche ore prima del match, anche in base a come starà Dawson che ha un’infiammazione al tendine rotuleo. La certezza è che Harper contro Torino ha dimostrato che su di lui si può ancora contare.

A dispetto di un bottino totale non clamoroso, l’attacco di Forlì ha stabilito mercoledì alcuni primati stagionali, oltre ad aver segnato 62 punti in 25’ dopo averne timbrati 18 in 15’. Per esempio il numero dei giocatori in doppia cifra, sei, mai raggiunto finora dai biancorossi che si erano fermati a cinque in casa contro Verona (gara terminata dopo due supplementari) e nella trasferta di Torino del 6 novembre, quella dell’esordio in biancorosso di Toni Perkovic. Poi il 52% da tre punti con cui l’Unieuro ha chiuso la gara, 14/27, la percentuale più alta in stagione della squadra che fino a questo momento aveva superato il 40% dall’arco solo in altre quattro occasioni: nel derby d’andata a Rimini (42%), sempre a Torino (47%), in casa contro Piacenza e Cividale (41%).

A proposito dell’attacco forlivese, va evidenziato come l’Unieuro, che ha sempre avuto nella difesa la sua architrave tattica, non abbia mai perso nelle sette gare in cui ha segnato fra gli 81 e i 100 punti. Mentre ha perso tutti e quattro gli incontri in cui ha chiuso con un punteggio compreso fra i 60 e i 70 punti e ha un bilancio negativo (6 vittorie, 7 sconfitte) quando al 40’ si è fermata fra i 70 e gli 80 punti.