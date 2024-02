Forlì, ecco cosa ti aspetta nella seconda fase. Esordio in casa, scontri diretti nel gran finale

La seconda fase di regular season prende forma sempre di più. Nelle scorse ore, la Fip ha provveduto a inserire nelle Doa (Disposizioni Organizzative Annuali) della stagione in corso il calendario della fase a orologio che prenderà il via tra poco più di una settimana. È un calendario ancora ‘incompleto’, che andrà a comporsi una volta che anche gli ultimi 40’ della prima fase, nel pomeriggio di domenica, saranno andati in archivio. In attesa della definizione delle classifiche dei due gironi, ad ogni modo, si conoscono già gli incroci e il cammino di ogni squadra in relazione al proprio piazzamento finale.

Forlì, ad esempio, è già sicura di debuttare nella seconda fase tra le mura amiche dell’Unieuro Arena, a prescindere dal sorpasso alla Fortitudo Bologna. Affrontando così due partite casalinghe consecutive, considerando il prossimo match con Trieste. Questo perché tutte le compagini del girone Rosso, in occasione della prima giornata (si gioca già domenica 11), giocheranno in casa.

I biancorossi esordiranno contro la quarta del girone Verde se domenica sera il primo posto sarà realtà. Oppure, contro la quinta se dovranno accontentarsi della seconda piazza. Ad oggi, in via Punta di Ferro sbarcherebbe la Juvi Cremona, ma l’ultima giornata, naturalmente, può rimescolare tutte le carte. Di certo la prima avversaria della seconda fase sarà una tra Juvi, Torino e Sebastiani Rieti.

L’ultimo scorcio di regular season, poi, proseguirà per dieci turni, alternando partite in casa e in trasferta. Ogni squadra continuerà a far classifica nel proprio girone originario. Non sono previsti turni infrasettimanali: si gioca sempre di domenica (fatta eccezione per possibili anticipi al sabato o per il turno del 30 marzo, prima di Pasqua) dall’11 febbraio al 21 aprile. L’unica ‘sosta’ è prevista nel weekend del 16-17 marzo, quando a Roma andrà in scena la Final Four di Coppa Italia che vede tra le protagoniste anche la Pallacanestro 2.015.

Superato l’ostacolo iniziale all’esordio, la prima trasferta di Forlì, alla seconda giornata, sarà sulla carta abbordabile, in casa della decima o undicesima del Verde. Poi si prosegue sulla cresta dell’onda, con big match in arrivo all’Unieuro Arena tra la terza giornata (potrebbe sbarcare Treviglio) e la quinta, quando Cinciarini e compagni se la vedranno con la terza o la quarta classificata. In caso di secondo posto, poi al sesto turno sarebbe certa la trasferta a Latina, che invece si concretizzerebbe solo all’ultima giornata in caso di primo posto.

Proprio il finale della seconda fase è quella potenzialmente più ricca di scontri al vertice. Alla nona giornata in via Punta di Ferro sbarcherà la seconda o la terza dell’altro raggruppamento. Potenzialmente, dunque, una tra Cantù (già sicura di chiudere seconda) o Torino. All’ultimo turno, poi, ecco che Forlì può incrociare i guantoni con lo ‘spauracchio’ Trapani. E potrebbe anche essere una buona notizia, perché i giochi in classifica, a una gara dalla fine, potrebbero anche essere già chiusi: se così fosse, il big match in Sicilia sarebbe meno pesante. Ulteriore buona notizia: se Forlì arrivasse prima, chiuderebbe a Latina contro un’avversaria – oggi ultima ma ancora viva – che potrebbe essere già retrocessa.

Sono ufficializzate anche le date dei playoff, che inizieranno 14 giorni dopo: gare 1 dei quarti domenica 5 maggio. L’eventuale gara5 di finale promozione, massima propaggine temporale della stagione, è poi in programma mercoledì 12 giugno.