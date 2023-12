Forlì, esame con Piacenza. Gara insidiosa ma Allen c’è

"Affronteremo una squadra che sta disputando un campionato importante, di grande regolarità, a conferma degli ottimi valori individuali e di una buona organizzazione". Coach Antimo Martino presenta così la gara contro Piacenza (palla a due ore 20.30, Unieuro Arena), ultima partita del 2023 e sesta di ritorno. "I nostri avversari sono in fiducia – prosegue – e arrivano da una serie di quattro vittorie consecutive, tra cui spiccano quelle contro Verona e Udine e ancora prima la gara persa al Paladozza con la Fortitudo dove sbagliarono il tiro della vittoria sulla sirena. All’andata riuscimmo a prevalere in un match combattuto e la formazione di Salieri dimostrò tutta la sua qualità".

Forlì si presenta al completo, con l’americano Kadeem Allen che ha recuperato dall’infortunio muscolare e che "sta meglio e si è allenato con i compagni, anche se viene da una settimana particolare dove ha fatto riposo e lavoro differenziato, ma darà sicuramente una mano alla squadra. Non è stato un periodo semplice, tra la partecipazione dei giovani alla Next Generation Cup e qualche elemento alle prese con l’influenza. Ma ci siamo allenati bene e affronteremo l’incontro al meglio".

Piacenza dispone di una coppia di americani come "Malcom Miller e Brady Skeens che hanno valori e atletismo" e di "una lunga rotazione di giocatori italiani, in cui spicca il playmaker Gherardo Sabatini, un leader e un elemento di esperienza che riesce sempre a incidere con diverse soluzioni".

Antimo Martino chiede così ai suoi ragazzi "una gara di livello, sia dal punto di vista della concentrazione che della qualità delle cose che faremo". Gli uomini di coach Stefano Salieri stanno appunto disputando un’ottima stagione e arrivano al match senza grandi pressioni, per cui "mi tiene in allerta, lo ripeto, il loro valore, con qualità sia individuali che di squadra".

Il gruppo ha davanti un Capodanno di lavoro, "siamo infatti dei professionisti e con la partita del 6 gennaio alle porte le nostre vacanze saranno in palestra. Ci concederemo comunque una giornata di riposo, come a Natale, per stare insieme con le famiglie".

Coach Martino ritorna a parlare infine del derby vinto contro Rimini, gara che ha confermato Forlì in testa alla classifica e che soprattutto "ha dimostrato la forza e la compattezza della squadra, senza Allen e dopo un primo tempo difficile. Siamo un gruppo unito e consapevole ed ora dobbiamo alzare l’intensità e il livello della nostra mentalità anche in vista della Coppa Italia, che è un obiettivo lontano, ma a cui pensiamo".