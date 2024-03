Forlì, guarda l’albo d’oro della Coppa. Chi la vince è più vicino alla promozione

La Pallacanestro 2.015 ha aggiunto un prezioso titolo alla propria bacheca. Si tratta della seconda competizione ufficiale, dopo la Coppa Italia di serie B del 2016. Ma la corona iridata di A2, naturalmente, è più prestigiosa, per una Forlì che a questo livello non festeggiava addirittura dagli anni ’90. Un successo che certifica una volta di più lo status di ‘big’ della seconda serie della società forlivese, inserendola a tutti gli effetti tra le maggiori indiziate alla promozione in serie A.

Negli ultimi anni, del resto, il destino si è rivelato uguale per tutte le vincitrici della Coppa Italia (o quasi): quattro su sei nella stessa stagione, cinque su sei quelle che comunque ci sono riuscite nel giro di qualche campionato, statistica che può essere estesa addirittura a sette delle ultime otto vincitrici. Dal 2017 (anno di ‘rifondazione’ delle competizioni di Lnp) in avanti, l’unica eccezione è rappresentata da Udine. I friulani hanno infatti conquistato la Coppa nel 2022, superando Cantù a Roseto, ma il salto in massima serie non si è ancora concretizzato. In tutti gli altri casi, invece, la promozione non ha tardato ad arrivare.

Per ultima, la Vanoli Cremona ha pienamente rispettato la tradizione lo scorso anno. Dopo essersi aggiudicata la Supercoppa di inizio stagione a Forlì, la squadra di Demis Cavina ha calato il bis nella Final Four di Busto Arsizio del marzo 2023. Regolando in semifinale la quotata Torino e quindi impadronendosi della finale contro Cento per 65-60, guadagnandosi così il titolo. Il finale di stagione è ben noto, con la Vanoli a strappare il ritorno serie A imponendosi in finale promozione proprio su Cinciarini e compagni.

La legge della Coppa Italia che si è imposta consecutivamente anche tra il 2019 e il 2021 (l’edizione 2020 fu cancellata per Covid). Ad imporsi, prima, fu la Treviso di Max Menetti, uscita a braccia alzate da Porto Sant’Elpidio contro la Fortitudo Bologna (84-75 il finale) di Antimo Martino. Entrambe, comunque, furono poi promosse: la Effe da prima del girone Est e i veneti tramite i playoff. Nel 2021, invece, nella Final Eight di Cervia esultò Napoli: 3/3 in Coppa, poi 9 vittorie su 10 nei playoff.

Prima di allora, nel 2017 fu invece il turno della Virtus Bologna, che nell’anno di purgatorio in A2 trovò comunque il modo di togliersi belle soddisfazioni. Tra cui, appunto, il successo in Coppa Italia, regolando Biella di misura (69-68) nel Final Eight giocata ‘in casa’ a Casalecchio, prima di centrare il ritorno al piano di sopra a fine stagione.

Ci sono, come detto, alcuni strappi alla regola ma non così significativi: si tratta semplicemente di realtà che, dopo essersi ‘iscritte’ tra le grandi, ci hanno messo solo qualche anno in più a completare il percorso. L’edizione 2018 vide esultare Tortona sulla Ravenna di Antimo Martino (89-57; l’attuale coach biancorosso ha fatto centro al terzo tentativo personale). I piemontesi chiusero quell’anno al quinto posto del girone Ovest e furono eliminati al primo turno playoff, ma la promozione si è comunque concretizzata tre anni più tardi, nel 2020/21. Tornando indietro nel tempo, il discorso è lo stesso per Scafati nel 2016: negli stessi giorni in cui la Pallacanestro 2.015 vinceva la coppa di B, i campani regolavano Mantova 72-62. Un passo verso la promozione arrivata poi nella primavera 2022. Verona aveva alzato il trofeo nel 2015 (91-86 su Ferentino) e ha ottenuto l’agognata serie A sette anni dopo.

Insomma, in un modo o nell’altro, prima o poi, il successo a metà stagione diventa un viatico per l’obiettivo più grande. Anche Forlì si augura di non interrompere la consuetudine sul più bello.